'기본사회 진안' 밑그림 나온다… 진안군, 민선 9기 공약 실천계획 점검

전북특자도 진안군이 민선 9기 핵심 군정 비전인 ‘모두가 행복한 기본사회 진안’을 구현하기 위한 세부 실행 로드맵 점검에 나섰다.
진안군은 19일 군청 상황실에서 전춘성 군수와 각 부서장이 참석한 가운데 '민선 9기 공약사업 실천계획 보고회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 보고회는 부서별로 수립한 공약 이행계획의 실효성을 따져보고, 연차별 추진 일정과 재원 조달 방안을 다각도로 점검하기 위해 마련됐다.
이날 회의에서는 진안군이 역점 추진하는 '진안형 기본사회' 정책을 비롯해 △농업·농촌 경쟁력 강화 △지역경제 활성화 △교육·복지 확대 △관광·치유산업 육성 등 분야별 핵심 과제가 집중 다뤄졌다.
특히 군은 농어촌 기본소득과 연계해 지역 내 소비 및 경제 선순환 구조를 구축하는 한편, 주거·교통·교육 등 정주 여건 전반을 개선해 군민 삶의 질을 체감할 수 있는 수준으로 올린다는 방침이다.
아울러 공약 이행 과정에서 발생할 수 있는 장애 요인과 국·도비 확보 방안, 관계 기관 협력 및 부서 간 연계 과제에 대해서도 심도 있는 토론이 이어졌다.
군은 보고회에서 도출된 보완 사항을 바탕으로 실천계획을 고도화한 뒤 사업 이행 상황을 군민에게 투명하게 공개할 예정이다.
전춘성 진안군수는 "공약은 군민과의 엄중한 약속이자 진안의 미래를 바꿀 이정표"라며 "재정 여건과 실현 가능성을 면밀히 따져 군민이 일상에서 체감할 수 있는 성과를 우선적으로 만들어 내겠다"고 강조했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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