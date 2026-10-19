김천시, 경북 적극행정 우수사례 경진대회 최우수상 수상

▲김천시가 최근 더케이호텔 경주에서 열린 ‘2026년 경상북도 혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회’에서 적극행정 분야 최우수상을 받고 기념촬영을 하고 있다ⓒ김천시

경북 김천시가 시민과 농업인의 행정 불편 해소를 위해 추진한 적극행정 사례가 경상북도 경진대회에서 최우수상 수상 쾌거를 거뒀다.

김천시(시장 배낙호)는 최근 더케이호텔 경주에서 열린 ‘2026년 경상북도 혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회’에서 적극행정 분야 최우수상을 받았다고 19일 밝혔다.

경북도가 주관한 이번 대회는 도 본청과 22개 시·군, 산하기관에서 다양한 우수사례가 접수됐다. 지난 8월 1차 심사를 거쳐 정부혁신 분야 5건과 적극행정 분야 5건 등 총 10건이 본선에 진출했으며, 김천시는 스마트농업과의 적극행정 사례로 본선에 올라 성과를 인정받았다.

김천시가 제출한 사례는 ‘신청하러 또 오라고요? 현장의 불편을 바꾸다!’로, 농업인이 겪는 반복적인 행정 절차와 신청 불편을 개선하는 데 초점을 맞췄다.

먼저 스마트농업과는 농기계 지원사업 9종의 신청 기간과 서식이 서로 달라 농업인들이 여러 차례 신청 절차를 확인하고 준비해야 했던 불편을 해소하기 위해 사업별 신청 시기와 서식을 통합했다. 이를 통해 신청 절차를 간소화하고 농업인의 편의성을 높이는 한편, 사업 선정의 타당성을 확보할 수 있도록 했다.

정부양곡 부산물 신청 과정도 개선했다.

기존에는 신청인이 신청과 확인서 수령 등을 위해 행정기관을 최소 두 차례 방문해야 했으며, 신청 현황과 순번을 확인하기 위해 수시로 전화하거나 직접 방문해야 하는 번거로움이 있었다.

김천시는 이러한 불편을 줄이기 위해 자체 온라인 신청 시스템을 구축했다. 이를 통해 행정기관 방문 부담을 낮추고 신청 및 순번 확인을 보다 편리하게 할 수 있도록 해 민원서비스의 접근성과 효율성을 높였다.

이번 수상은 시민과 농업인의 입장에서 기존 행정 절차를 살피고, 관행적인 업무 처리 방식을 개선해 실질적인 변화를 이끌어냈다는 점에서 의미가 있다.

배낙호 김천시장은 “이번 수상은 시민의 입장에서 고민하고 과감하게 실천한 공직자들의 도전과 노력의 결과”며, “앞으로도 시민들이 겪는 불편을 적극적으로 해결하고 지속적인 행정 혁신을 통해 시민 중심의 행정을 실현해 나가겠다”고 말했다.

김천시는 시민이 일상에서 체감할 수 있는 행정 혁신 사례를 지속적으로 발굴하고, 적극행정 문화를 확산해 시민 중심의 행정서비스를 강화해 나갈 계획이다.