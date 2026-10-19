장흥군사회복지협의회, 아동·청소년 마음돌봄 미술활동 성과공유 전시회 개최

사회복지법인 장흥군사회복지협의회(회장 위삼섭)는 아동·청소년 마음돌봄 미술활동사업 성과공유 전시회 '0206 꿈'을 개최했다고 19일 밝혔다.

(재)장흥군나눔복지재단 주민공익사업의 일환으로 마련된 이번 행사는 지난 4월부터 10월까지 장평지역아동센터 아동·청소년 15명이 참여한 총 32회기의 미술활동 성과를 지역사회와 공유하는 자리로 마련됐다.

▲「0206 꿈」전시회 포스터ⓒ장흥군사회복지협의회

전시회에서는 참여 아동·청소년들이 자신의 생각과 감정을 자유롭게 표현한 개인작품과 공동작품 등 90여 점을 선보였다. 특히 모둠별로 완성한 '고래'와 '백두산'은 서로의 생각을 나누고 협력하며 하나의 작품을 완성했다는 점에서 의미를 더했다.

참여 아동·청소년들은 처음에는 그림을 그리는 것이 어렵고 자신이 없었지만, 친구들과 함께 작품을 완성하며 즐거움과 자신감을 얻었다고 전했다. 또한 자신이 그린 그림이 많은 사람들에게 소개되는 것이 신기하고 뿌듯하며, 그동안의 노력이 특별한 추억으로 남게 되어 기쁘다는 소감을 밝혔다.

작품은 오는 23일까지 정남진물과학관 4층 미태리에서 만나볼 수 있으며, 이후 장평면복지센터에서도 선보일 계획이다.

이번 사업은 미술활동을 통해 아동·청소년의 정서적 성장을 지원하고, 작품 전시를 통해 성취감을 높이는 한편 지역사회가 아이들의 꿈과 가능성을 함께 응원하는 계기가 됐다.

한편, 전시회는 (재)장흥군나눔복지재단이 주최하고 장흥군사회복지협의회가 주관했으며, 장평지역아동센터의 협력과 디자인하라, 희망사진관, 보엠갤러리의 후원으로 마련됐다.