울산시, 트램 1호선 차량기지 이전 추진…사업 정상 추진 여부는 '불투명'

울산시가 도시철도 트램 1호선 차량기지를 당초 계획한 태화강역 광장에서 다른 부지로 이전하는 방안을 추진한다.

19일 울산시는 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 태화강역 광장에 차량기지를 설치할 경우 공사기간과 사업비가 크게 늘어날 것으로 예상된다고 밝혔다.

▲김창현 울산시 교통국장이 19일 울산시청 브리핑룸에서 울산시 태화강역 차량기지 입지 현황을 발표하고 있다.ⓒ울산시

트램 1호선 차량기지는 태화강역 광장 2만3595㎡ 부지에 종합관리동과 검수고, 세척고, 수소충전소, 변전실 등을 설치하는 사업으로 당초 사업비는 383억원 규모다. 시는 기존 수소 배관을 활용할 수 있고 부지 전체가 시유지여서 보상 절차가 필요 없다는 점 등을 고려해 태화강역 광장을 차량기지 입지로 선정했다.

그러나 입찰 참가자인 한신공영이 설계 과정에서 지장물과 지반 상태를 조사한 결과 고압 천연가스 배관 이설과 지반 개량에 상당한 기간이 필요한 것으로 나타났다. 한국가스공사가 관리하는 고압 천연가스 배관 357m를 옮기는 데 약 24개월이 걸리고 이설 비용도 58억원이 추가로 발생하는 것으로 조사됐다.

또 태화강역 광장은 매립토사층과 점성토 등으로 이뤄진 연약지반으로 차량기지 시설물의 하중을 견디기 위한 지반 개량에 별도로 24개월이 필요한 것으로 분석됐다.

이에 따라 배관 이설과 지반 개량, 차량기지 건설에 최소 72개월이 소요돼 현재 계획된 공사기간 45개월보다 27개월이 부족한 상황이다. 아울러 기존 부지에 차량기지를 설치할 경우 물가 상승과 간접비 등을 포함해 공사비도 300억원 이상 증가할 것으로 예상된다.

울산시는 공사기간 연장에 따른 교통 혼잡과 시민 불편 등을 고려해 차량기지 이전이 불가피하다는 입장이다.

김창현 울산시 교통국장은 이날 질의응답에서 "공사기간이 27개월 늘어나면 공사 중 발생하는 교통 정체도 그만큼 장기화된다"며 "이 부분을 가장 큰 문제로 판단했다"고 설명했다. 이어 "트램 1호선 노선상에서 차량기지 설치가 가능한 대체부지 5곳을 실무적으로 검토하고 있다"고 덧붙였다.

이어 김국장은 이전 위치에 따라 추가 사업비가 발생할 가능성에 대해 "대체부지 가운데 기존 노선과 바로 연결되는 곳도 있지만 일부는 약 500m의 인입선로를 추가로 설치해야 한다"며 "이 경우 공사비가 200억원 이상 증가할 수 있지만 추가 비용 없이 설치할 수 있는 부지도 있다"고 밝혔다.

한편 최근 일부 시민단체가 제기한 트램 사업 적정성 관련 감사 청구와 차량기지 이전 검토 사이에는 직접적인 연관성이 없다고 선을 그었다.