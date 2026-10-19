11월 수도권 아파트 입주 절벽 온다…전월비 '반토막'

다음달 수도권 아파트 입주 물량이 전월의 반토막 수준으로 줄어든다.

19일 직방 빅데이터랩에 따르면 11월 전국 아파트 입주물량은 총 21개 단지 1만1559가구로 집계됐다.

이는 이달(1만6567가구)에 비해 30% 줄어든 수치다. 전년 같은 달(2만2551가구) 대비로는 49% 급감했다.

특히 수도권 입주 물량이 4031가구에 그쳐 이달(7924가구)에 비해 49% 줄어들었다. 서울 입주 물량은 3개 단지 488가구에 불과했다. 구로구 개봉동 개봉루브루(295가구), 마포구 동교동 홍대입구역 센트럴아르떼해모로(123가구), 양천구 신월동 한양LEEPS(70가구) 등 300가구 미만 소규모 단지다.

경기도 입주 물량은 6개 단지 3543가구였다. 인천은 11월 입주 예정 물량이 없다.

비수도권에서는 12개 단지 7523가구가 입주한다. 전북 2430가구, 울산 2153가구, 부산 1067가구 등이 입주 물량으로 잡혔다.

다만 10월 비수도권 입주 물량의 상당 부분을 차지한 전남광주와 대구, 경남의 11월 입주 물량은 없다.

올 4분기 총 입주분은 4만4300여 가구로 예상된다. 3분기(3만5700여 가구)보다 24% 많지만 전년 4분기(7만2400여 가구)보다는 39% 줄어들었다.