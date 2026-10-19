"너의 목소리를 보여줘"…부산시교육청, '2026 부산학생비엔날레' 개최

부산지역 학생들이 자신의 생각과 감정을 예술작품으로 표현하고 서로의 창작 경험을 공유할 수 있는 자리가 마련됐다.

19일 부산시교육청은 오는 21일부터 11일간 부산학생교육문화회관과 영도놀이마루 등에서 '2026 부산학생비엔날레'를 개최한다고 밝혔다.

▲2026 부산학생비엔날레 포스터.ⓒ부산시교육청

이번 학생비엔날레는 학생들이 마음속에 품은 생각, 느낌, 상상과 이야기라는 '소리'를 색과 선, 형태와 움직임 등 시각적 예술 언어로 자유롭게 표현하고 함께 공유하는 창의적 예술교육 실현의 장이 될 예정이다.

개막식은 오는 21일 학생교육문화회관에서 큐레이터첼리스트 윤지원의 렉처콘서트로 시작한다. 렉처콘서트는 '조선피크닉'을 주제로 조선 미술의 이야기를 퓨전 국악밴드와 함께 음악으로 들려준다.

전시 프로그램은 융합미술전, 미술수업전, 학생작가전으로 구성돼 행사 기간 내내 학생교육문화회관 교문갤러리와 영도놀이마루 갤러리와치에서 열린다.

24일 오후에는 전포동 놀이마루에서 교원 워크숍도 열린다. 초·중·고등학교 교사들이 모여 평소 예술 수업을 지도한 사례를 나누고, 다양한 수업의 가능성을 함께 고민해 보는 자리가 될 것으로 기대한다.

김석준 교육감은 "학생들의 자유로운 상상과 표현이 펼쳐지는 다채로운 예술의 순간을 2년 만에 다시 만날 수 있어 기쁘다"며 "감성적 창의성과 조화로운 인성을 갖춘 학생들로 자랄 수 있도록 교육과정과 연계한 예술체험 기회 확대를 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.