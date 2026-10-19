수성대 안경광학과, 다비치안경체인 초청 취업·창업 특강 개최

▲대구수성대학교 안경광학과가 지난 17일 재학생 40명을 대상으로 다비치안경체인 교육연구원 안성수 리더를 초청해 취업·창업 특별강연과 ‘2027년 다비치안경체인 안경사관학교 채용설명회’를 개최하고 있다ⓒ대구수성대

수성대학교 안경광학과가 산업체 전문가 초청 특강과 채용설명회를 통해 재학생들의 취업 역량 강화와 진로 설계 지원에 나섰다.

수성대학교(총장 김선순)는 안경광학과가 지난 17일 재학생 40명을 대상으로 다비치안경체인 교육연구원 안성수 리더를 초청해 취업·창업 특별강연과 ‘2027년 다비치안경체인 안경사관학교 채용설명회’를 개최했다고 19일 밝혔다.

행사는 안경산업 현장의 실무 경험과 취업·창업 정보 제공, 산업체가 요구하는 직무 역량에 대한 학생들의 이해도 마련과 함께, 안경산업 실무 경험, 취업·창업 노하우 공유, 안경사관학교의 인재 양성 및 채용 관련 정보 안내로 진행됐다.

특히 이날 학생들은 안경사 취업 준비부터 창업 가능성까지 다양한 진로를 탐색하고, 질의응답을 통해 현장 전문가에게 실질적인 조언을 얻어 큰 호응도를 이끌어냈다.

정지원 안경광학과 학과장은 “이번 특강과 채용설명회가 학생들이 산업 현장을 이해하고 자신의 진로를 구체적으로 설계하는 기회가 됐다”며, “앞으로도 산업체와의 협력을 확대해 취업과 창업을 아우르는 실무 중심 교육으로 경쟁력 있는 전문 안경사를 양성하겠다”고 말했다.

한편 대구수성대 안경광학과는 안경산업 관련 기업들과 산학협력을 바탕으로 현장 중심 교육 강화와 함께, 전공 이론과 임상실습, 산업체 연계 교육을 통해 학생들의 실무 능력을 높이고 졸업 후 현장 적응을 지원할 계획이다.