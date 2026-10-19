에코프로비엠, 유상증자로 8861억원 확보…니켈 공급망 강화

1211억원은 헝가리 공장에 배정…신주 11월 5일 상장 예정

에코프로비엠이 유상증자를 통해 약 8861억원을 조달하고 인도네시아 니켈 공급망 구축과 유럽 생산 거점 확대에 나선다.

조달 자금의 대부분을 니켈 제련소 투자에 투입해 삼원계 양극재의 원가 경쟁력과 원료 공급 안정성을 강화한다는 계획이다.

에코프로비엠은 우리사주조합과 구주주를 대상으로 진행한 유상증자 청약에서 발행 예정 주식 990만990주에 대해 1022만2629주의 청약이 접수돼 103.25%의 청약률을 기록했다고 19일 밝혔다.

신주 상장 예정일은 오는 11월 5일이다.

조달 자금 가운데 7650억원은 인도네시아 BNSI 니켈 제련소 투자에, 1211억원은 헝가리 공장 투자에 각각 투입된다.

두 투자처에 배정된 금액은 총 8861억원으로, 니켈 제련소 투자가 전체 자금 사용 계획의 대부분을 차지한다.

BNSI 제련소는 에코프로그룹이 인도네시아 니켈 광산기업 PT Vale Indonesia(PTVI) 등과 함께 추진하는 사업이다.

연간 9만t 규모의 니켈 생산 능력을 갖출 예정이며, 에코프로와 에코프로비엠이 대주주로 참여해 사업을 주도한다.

에코프로비엠은 이번 투자를 통해 니켈부터 전구체, 양극재로 이어지는 공급망 수직계열화를 강화할 방침이다.

핵심 원료의 조달 안정성을 높이고 원자재 가격 변동에 따른 부담을 줄여 글로벌 배터리 제조사와 완성차 업체를 대상으로 한 수주 경쟁력을 높인다는 구상이다.

에코프로비엠 관계자는 “이번 청약은 회사의 중장기 성장 전략에 대한 주주들의 신뢰를 보여준다”며 “인도네시아 니켈 공급망 투자를 통해 삼원계 양극재의 원가 경쟁력과 공급 안정성을 강화하겠다”고 말했다.