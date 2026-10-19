밀양문화관광재단-지역아동센터, 문화예술 교류 '확대'

경남 밀양문화관광재단이 지역아동센터와 손잡고 아동·청소년의 문화예술교육 참여 기회 확대하고 있다.

밀양문화관광재단은 19일 밀양아리랑아트센터 밀양아리랑전수관에서 지역아동센터밀양협의회(회장 백안나)와 아동·청소년 문화예술교육 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 지역아동센터와의 협력체계를 구축해 문화예술교육 접근성을 높이고 '꿈의 예술단 밀양'의 안정적인 운영 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

재단은 지난 8월 '2026년 꿈의 예술단(극단) 예비거점기관'으로 선정된 이후 지역 수요 조사와 연구용역·시범 프로그램 등을 통해 사업 운영을 준비하고 있다.

▲박호성 밀양문화관광재단 대표이사(오른쪽)와 백안나 지역아동센터밀양협의회 회장(왼쪽)이 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ밀양문화재단

박호성 재단 대표는 "지역아동센터와의 협력은 아이들이 일상에서 문화예술을 쉽게 접할 수 있도록 돕는 중요한 발판이 될 것이다"며 "양 기관의 협력을 바탕으로 더 많은 아동·청소년이 문화예술을 경험할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

박 대표는 "지역 여건과 아이들의 수요를 다각도로 고려해 맞춤형 문화예술교육 프로그램을 추진할 계획이다"면서 "관련 사업과 프로그램을 연계하고 공동으로 추진할 수 있는 사업을 지속해서 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.