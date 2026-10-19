김해시 신임 공공기관장 4명..."좋아요"

김해시는 19일 신임 공공기관장 4명에게 임명장을 수여했다.

임명된 기관장은 ▲김해시도시개발공사 사장 ▲김해의생명산업진흥원 원장 ▲김해시복지재단 대표이사 ▲김해시인재양성재단 대표이사다.

정영두 김해시장은 "김해시도시개발공사 사장에는 광주연구원 원장과 지방공기업평가원 이사장을 역임한 최치국 사장이다"며 "김해의생명산업진흥원은 인제대학교 소방방재학과 교수와 한국수자원공사 사장을 지낸 박재현 원장이다"고 밝혔다.

▲정영두 김해시장(가운데)이 신임 공공기관장 4명을 임명하고 있다. ⓒ김해시

정 시장은 또 "김해시복지재단 대표이사에는 경남사회서비스원 원장과 인제대학교 사회복지학과 교수를 역임한 이성기 대표이사이다"고 하면서 "김해인재양성재단'은 인제대학교 자유전공학부 부교수로 재직한 이상협 대표이사가 맡는다"고 덧붙였다.

그러면서 "시민의 눈높이에서 기관의 역할과 책임을 다해 달라"고 의미를 부여했다.

정 시장은 "이번 기관장 임명을 통해 공공기관별 고유 기능에 전문성을 더하고 각 기관이 지역의 주요 현안 해결과 시민 삶의 질 향상에 실질적인 역할을 할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

정영두 시장은 "각 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 쌓아 온 분들을 기관장으로 모시게 된 만큼 그동안의 경험과 지식을 기관 운영에 충분히 발휘해 주시길 바란다"고 강조했다.