李대통령, 중수청장에 "네편 내편 가리지 말라. 지켜보는 국민들 많다"

이재명 대통령은 19일 김지용 중대범죄수사청장에게 "네 편과 내 편을 가리지 말고 원칙에 따라 국민적 의구심이 있는 사안을 잘 처리해야 한다"고 당부했다.

이 대통령은 청와대에서 장관급 인사 7명과 김 중수청장에게 임명장을 수여한 뒤 가진 차담회에서 이같이 말했다고 강유정 수석대변인이 전했다.

이 대통령은 김 청장에게 "고생 많으셨다"고 말하고 "중수청의 존재 의의를 국민들로부터 인정받아야 한다"며 "지켜보는 국민들이 많다는 사실을 반드시 기억해야 한다"고 거듭 강조했다.

이 대통령은 또 송두환 10.29 이태원참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회 위원장에게는 "국민들이 여전히 의아해 하는 부분들이 남아있지 않는지"를 묻고 "그런 부분에 대해서 충분히 해소해야 한다"고 당부했다.

이 대통령은 이날 임명장 송 위원장과 김 중수청장을 비롯해 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관, 강신철 국방부 장관, 홍지선 국토교통부 장관, 이소영 중소벤처기업부 장관, 하준경 대통령비서실 정책실장, 임기근 국무조정실장에게 임명장을 수여했다.

이 대통령은 장관들에게 "의견을 많이 내달라"며 "언제든 연락달라"고 말했다고 강 대변인은 부연했다.