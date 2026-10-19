안병윤 예천군수 “압수수색 수사에 성실히 협조” …군정 흔들림 없이 추진 입장문 발표

경찰이 예천군청 일부 부서에 대한 압수수색을 진행한 가운데 안병윤 예천군수가 수사에 성실히 협조하겠다는 입장을 밝히고 군정 운영을 흔들림 없이 이어가겠다고 강조했다.

안 군수는 지난 16일 자신의 페이스북을 통해 발표한 ‘예천군청 압수수색 관련 입장문’에서 “경찰의 조사가 진행 중인 사안이지만 현재 피의자로 특정된 인물은 없으며, 선거 개입 의혹과의 연관성 역시 확인되지 않은 상태”라고 밝혔다.

이어 “이번 일로 놀라고 궁금해하셨을 군민 여러분께 송구한 마음을 전한다”며 “이번 사안은 저 안병윤과의 문제로 불거진 일이 전혀 아니다”고 주장했다.

안 군수는 이번 수사의 진상이 명확하게 밝혀질 수 있도록 모든 적법한 수사 절차에 성실히 협조하겠다는 뜻도 밝혔다. 그러면서 “수사가 진행 중인 만큼 확인되지 않은 억측이나 소문보다는 밝혀지는 객관적 사실을 바탕으로 차분하게 지켜봐 주시기를 간곡히 부탁드린다”고 당부했다.

군민과의 소통도 이어가겠다고 했다. 안 군수는 “군민들께서 궁금해하시는 부분이나 새롭게 확인되는 사실이 있다면 숨김없이 직접 설명드리겠다”며 관련 의혹에 대한 설명 의지를 내비쳤다.

군정 운영과 관련해서는 “어떠한 상황에서도 군정 운영에 한 치의 흔들림도 없을 것”이라며 “군민의 일상과 예천의 발전을 위해 부여받은 책무를 당당하고 충실하게 수행해 나가겠다”고 밝혔다.

이번 입장문은 경찰의 압수수색 이후 제기된 군민들의 우려를 진정시키고, 수사에 대한 협조 의사와 군정 운영의 연속성을 강조하기 위한 것으로 풀이된다.

다만 압수수색의 구체적인 배경과 수사 대상, 선거 개입 의혹과의 관련성 등은 수사 결과를 통해 확인돼야 할 사안인 만큼, 향후 수사 진행 상황에 관심이 쏠리고 있다.