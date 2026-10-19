리뉴어스㈜ 송종민 본부장, 의성군에 고향사랑기부금 1,500만원 기탁

의성군은 지난 16일 관내 공공하수처리시설을 운영하는 리뉴어스㈜의 송종민 본부장이 지역 발전과 나눔 실천을 위해 고향사랑기부금 1,500만원을 기탁했다고 밝혔다.

리뉴어스㈜는 공공하수·폐수처리시설 운영을 비롯해 폐기물 소각·매립 사업 등을 수행하는 환경 분야 기업이다. 2024년부터 의성군 공공하수처리장과 가축분뇨처리장을 운영하며 지역의 환경기초시설 관리에 참여하고 있다.

송 본부장은 이번 기부를 통해 지역사회와의 상생에 힘을 보탰다. 그는 “고향사랑기부제를 통해 의성군에 조금이나마 보탬이 될 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 의성군과 돈독한 협력관계를 유지하며 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

최유철 의성군수는 “뜻깊은 기부를 해주신 송종민 본부장께 깊이 감사드린다”며 “기부금은 지역 발전과 군민 복지를 위해 소중하게 사용하겠다”고 밝혔다.

한편, 고향사랑기부제는 개인이 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부해 지역 발전과 주민 복지에 기여할 수 있도록 2023년부터 시행된 제도다. 기부자는 세액공제 혜택과 함께 지역특산물이나 의성사랑상품권 등 답례품을 받을 수 있다. 개인별 연간 기부 한도는 2,000만원이며, 세액공제 규모는 기부금액과 관련 규정에 따라 달라진다.