북중은 12년 만에 다리 연결했는데…끊어진 남북 관계는 복원할 수 있나

12년 동안 강 위에 멈춰 있던 다리, 마침내 열렸다

지난 10월 15일, 중국 단둥과 북한 신의주를 연결하는 신압록강대교가 공식 개통되었다. 길이 약 3km, 왕복 4차선의 현대식 교량이다. 2014년 사실상 완공되고도 북한 측 연결도로와 통관시설의 미비 등으로 사용되지 못했던 다리가 이제야 제 기능을 하게 된 것이다.

한 달여 앞선 9월 7일에는 북한 두만강과 러시아 하산을 연결하는 새로운 도로교량도 개통되었다. 한반도 북단 서쪽의 압록강과 동쪽의 두만강. 북한의 양쪽 국경에서 잇달아 새로운 길이 열린 것이다. 북한의 대외경제가 중국과 러시아를 중심으로 재편되는 가운데, 정작 한국은 한반도의 새로운 연결망에서 소외되고 있다. 한반도 북쪽에서는 연결이 확대되는데 남쪽에서는 단절이 깊어지는 역설이다.

국제정치에서 다리는 단순한 토목구조물이 아니다. 무엇을 연결하고 누구를 배제하는가에 따라 경제적 생명선이 되기도 하고, 국제질서의 변화를 알리는 상징이 되기도 한다. 이번 신압록강대교 개통이 그렇다. 이것은 단순한 교통망의 변화가 아니다. 동북아 국제질서가 재편되는 과정에서 한국의 전략적 입지가 좁아지고 있다는 경고다.

다리의 개통이 말해주는 북중관계의 변화

신압록강대교의 12년은 북중관계의 굴곡을 압축한다. 중국이 건설비를 부담하며 추진한 이 사업은 한때 양국 경제협력의 상징이었다. 그러나 북한의 핵개발과 중국의 대북제재 참여, 코로나19에 따른 국경 봉쇄가 겹치면서 오랫동안 사용되지 못했다.

그 다리가 지금 열린 배경에는 북중 양국의 전략적 이해관계 변화가 있다. 북한은 경제회복과 지방공업 발전을 위해 중국의 시장과 생산설비, 물류망이 필요하다. 중국 역시 북한의 경제적 불안정이 한반도 정세를 흔드는 것을 원하지 않는다. 더욱이 2024년 북러 포괄적인 전략적 동반자 관계 조약 체결 이후 러시아의 대북 영향력이 확대되면서 중국에도 북한과의 관계를 재조정할 유인이 커졌다.

여기서 주목할 것은 오늘날 북중관계를 움직이는 힘이 과거의 이념적 혈맹 의식만은 아니라는 점이다. 중국은 경제적 연결을 통해 북한에 대한 영향력을 유지하려 하고, 북한은 중국과 러시아 사이에서 자신의 외교적 선택지를 넓히려 한다.

국제정치학의 관점에서 이는 비대칭적 상호의존 관계의 재조정이다. 북한은 중국에 압도적으로 의존하지만, 러시아라는 새로운 전략적 후원자를 확보하면서 중국과의 관계에서도 일정한 협상 여지를 갖게 되었다. 중국은 북한에 대한 경제적 영향력을 유지하려 하고, 러시아는 군사·안보협력을 바탕으로 한반도에서 존재감을 확대한다. 북한은 두 강대국의 이해관계가 완전히 일치하지 않는다는 사실을 활용하고 있다.

따라서 북중러 관계를 곧바로 하나의 견고한 삼각동맹으로 규정하는 것은 정확하지 않다. 세 나라는 미국 중심의 압박에 대응한다는 공통의 이해를 갖고 있지만, 한반도에서 추구하는 목표와 북한에 대한 영향력의 성격은 서로 다르다. 바로 그 차이가 북한의 외교적 공간을 넓히고 있다.

▲북한 당 기관지 <로동신문>은 16일 "조중(북중) 두 나라 정부와 인민들의 기대와 관심 속에 조중압록강다리(신압록강대교) 개통식이 15일 현지에서 진행됐다"라고 보도했다. ⓒ로동신문=뉴스1

제재는 남아 있지만, 고립의 효과는 달라지고 있다

신압록강대교 개통이 갖는 또 하나의 의미는 대북제재의 실효성에 관한 문제다. 유엔 안전보장이사회의 대북제재는 여전히 유효하다. 새로운 교량이 개통되었다고 금지된 품목의 거래가 합법화되는 것은 아니다. 그러나 제재의 법적 존속과 실제 정책적 효과는 구분해야 한다.

제재는 상대방이 경제적 압박을 견디기 어려워할 때 협상력을 갖는다. 반대로 제재 대상국이 다른 국가들과의 협력을 통해 생존에 필요한 자원과 시장을 확보한다면 압박의 효과는 제한될 수밖에 없다. 2025년 북중 교역액은 약 27억 3500만 달러로 전년보다 25%가량 증가했다. 북한의 공식 대외교역에서 중국이 차지하는 압도적인 비중을 고려하면 이번 개통은 단순한 교통시설 확충 이상의 의미를 지닌다.

북한의 대외경제에서 중국이 차지하는 비중은 여전히 압도적이다. 신압록강대교는 물류의 병목현상을 완화하고 북중 교역의 물리적 기반을 확대할 수 있다. 러시아와의 도로 연결 역시 기존의 군사협력을 경제적 교류로 확장할 수 있는 기반이 된다.

한국은행 추정에 따르면 북한 경제는 2023년부터 3년 연속 3% 이상의 성장률을 기록했다. 다만 이러한 회복에는 러시아와의 군사협력에 따른 전쟁 특수와 국가 주도의 건설사업이 상당한 영향을 미쳤다. 식량과 에너지 부족, 낙후된 생산설비 등 구조적 문제도 여전하다. 따라서 최근의 성장세를 지속 가능한 발전으로 단정하기는 어렵다. 그럼에도 북한이 제재 속에서 경제적 생존의 통로를 확대하고 있다는 사실은 부인하기 어렵다.

물론 북한 경제가 구조적 취약성을 극복한 것은 아니다. 식량과 에너지 부족, 낙후된 생산설비, 대외교역의 제한은 여전하다. 최근의 경제회복을 지속 가능한 성장으로 단정하기도 어렵다. 그럼에도 북한이 제재 속에서 새로운 경제적 생존 통로를 확보하고 있다는 사실은 중요하다.

여기에 대북제재의 역설이 존재한다. 북한을 국제경제에서 고립시키려던 정책이 결과적으로 북한의 대외경제를 중국과 러시아에 더욱 집중시키는 효과를 낳고 있다. 핵개발을 억제하려던 압박은 북한의 핵능력 고도화를 막지 못했고, 장기간의 단절은 북한이 한국과 미국 이외의 대안을 찾도록 자극했다.

그렇다고 제재가 북한의 모든 행동에 아무런 영향을 미치지 않았다는 뜻은 아니다. 문제는 제재가 본래 의도했던 비핵화와 관계 개선을 실현할 수 있는 충분한 수단이었는가 하는 점이다.

정책은 의도가 아니라 결과로 평가해야 한다. 북한이 핵능력을 강화하고 중국·러시아와의 연결을 확대하는 동안 한국의 대북 영향력이 약화되었다면, 이제는 압박의 강도를 높일 것인가를 넘어 압박 중심의 정책구조 자체가 어떤 결과를 낳았는지 검토해야 한다.

북중러의 연결이 한국의 전략적 소외로 이어지는 이유

문제의 핵심은 북한의 대외경제가 한국을 거치지 않는 방향으로 재편되고 있다는 사실이다. 도로와 철도는 단순히 사람과 화물을 운송하는 시설이 아니다. 그 위에는 물류기업과 산업시설, 금융거래와 지역경제의 이해관계가 축적된다. 교통망은 경제적 연결을 만들고, 경제적 연결은 장기적으로 정치적 관계에도 영향을 미친다.

국제정치경제학에서 말하는 '경로의존성'이 작동하는 것이다. 한번 형성된 공급망과 물류체계는 쉽게 바뀌지 않는다. 북한이 중국과 러시아를 중심으로 새로운 경제적 연결망을 구축할수록 향후 남북관계가 개선되더라도 한국이 그 공간에 진입하는 데에는 더 많은 시간과 비용이 필요할 수 있다.

과거 한국은 북한과의 경제협력을 통해 한반도 전체의 발전 방향에 영향을 미칠 수 있었다. 개성공단과 금강산 관광은 규모와 성격이 달랐지만 남북관계를 경제적 이해관계로 연결하려는 시도였다. 한반도종단철도(TKR)와 중국횡단철도(TCR), 시베리아횡단철도(TSR)를 연결하는 구상은 그 연장선에 있었다.

그러나 지금 북한은 남한을 경제협력의 필수적인 상대방으로 간주하지 않는다. 오히려 남북관계를 적대적 국가관계로 규정하고, 중국과 러시아를 중심으로 외부와의 연결을 확대하고 있다.

이는 한국의 대북정책에 근본적인 변화를 요구한다. 과거에는 북한이 경제적 어려움에 직면하면 결국 한국이나 미국과의 관계 개선을 모색할 것이라는 기대가 있었다. 하지만 중국과 러시아를 통해 경제적 지원과 안보협력의 통로를 확보할수록 북한이 남북관계 개선을 서둘러야 할 유인은 약화되거나 아예 사라졌을 수도 있다. 한국의 대북 협상력이 구조적으로 무력화될 수 있다는 뜻이다.

더욱 우려스러운 것은 이러한 변화가 남북관계의 단절을 넘어 동북아 지역질서의 재편과 맞물리고 있다는 점이다. 미국과 일본, 한국은 군사·안보협력을 강화하고 있다. 다른 한편에서는 북한과 중국, 러시아가 각자의 이해관계에 따라 경제·군사적 연결을 확대하고 있다.

물론 동북아가 두 개의 완전히 분리된 진영으로 고착되었다고 단정할 수는 없다. 그러나 안보적 대립이 심화되는 가운데 경제적 연결망마저 서로 다른 방향으로 재편된다면, 한반도 분단은 군사적 경계를 넘어 지역경제의 구조적 분리로 굳어질 위험이 있다. 가장 심각한 것은 북한이 한국을 배제한 채 새로운 대외관계를 구축하는 동안, 한국은 북한의 전략적 선택에 영향을 미칠 수단을 잃어가고 있다는 사실이다.

한미동맹만으로 한반도의 미래를 설계할 수는 없다

이러한 상황에서 한국 외교는 무엇을 해야 하는가? 먼저 대북정책의 기본 전제를 재검토해야 한다. 핵무장에 대한 반대와 국제사회의 비확산 원칙은 유지하더라도, 제재와 압박만으로 북한의 변화를 이끌 수 있다는 기대에서는 벗어나야 한다.

한미동맹은 중요한 안보자산이지만 한반도의 미래를 설계하는 유일한 수단일 수는 없다. 미국은 중국과의 전략경쟁, 러시아 견제, 인도·태평양 안보질서라는 세계적 차원에서 한반도를 바라본다. 반면 한국에는 전쟁 방지와 평화공존, 장기적인 남북관계 개선이라는 절박한 과제가 있다.

이러한 차이를 인식하고 조정하는 것이 전략적 자율성의 출발점이다. 한국은 미국과의 동맹을 유지하면서도 중국과 러시아에 대한 외교적 접촉을 확대해야 한다. 북중러 관계의 변화가 한반도 평화에 미치는 영향을 독자적으로 분석하고, 중국과 러시아가 북한에 행사하는 영향력을 군사적 긴장 완화와 지역협력의 기회로 활용할 방안을 모색해야 한다.

동시에 남북 간 최소한의 소통과 협력 통로를 복원할 필요가 있다. 인도적 지원과 보건·방역, 재난대응, 접경지역의 환경협력처럼 정치적 부담이 상대적으로 작은 영역부터 접근할 수 있다.

북한이 당장 호응하지 않더라도 한국이 대화의 의제와 협력의 구상을 먼저 제시하는 것은 의미가 있다. 외교적 주도권은 상대방이 응답할 때에만 생기는 것이 아니다. 상대방이 선택할 수 있는 새로운 가능성을 제시할 때에도 만들어진다.

나아가 한반도 문제를 남북관계와 북핵 문제에만 가두지 말고 동북아 지역협력의 틀 속에서 다시 설계해야 한다. 동북아의 교통·물류망, 에너지 협력, 접경지역 개발, 기후와 환경 문제는 장기적으로 남북과 주변국의 이해관계를 연결할 수 있는 분야다. 과거의 대륙철도 구상을 그대로 반복하기보다 변화한 국제환경에 맞는 현실적인 협력모델을 발전시켜야 한다.

물론 이러한 구상이 단기간에 실현되기는 어렵다. 북한의 적대적 대남정책과 핵개발, 미중 전략경쟁, 러시아·우크라이나 전쟁이라는 구조적 제약이 존재하기 때문이다. 그러나 제약이 크다는 사실이 아무것도 하지 않아도 된다는 뜻은 아니다. 외교란 불리한 현실을 설명하는 기술이 아니라, 그 현실 속에서 국가의 선택지를 넓히는 능력이다.

다리는 열리고 있는데, 우리는 무엇을 하고 있는가

신압록강대교 하나가 북한 경제의 미래를 바꾸지는 못한다. 두만강의 새로운 도로 역시 북러관계를 근본적으로 변화시키는 결정적 수단이라고 단정할 수 없다. 그러나 두 다리가 같은 시기에 열렸다는 사실은 결코 가볍지 않다.

중국은 경제적 연결을 통해 북한에 대한 영향력을 유지하려 하고, 러시아는 군사협력을 경제적 관계로 확대하려 한다. 북한은 두 나라와의 관계를 활용해 국제적 고립의 부담을 줄이고 외교적 선택지를 넓히고 있다.

그런데 정작 한반도 문제의 가장 직접적인 당사자인 한국은 그 변화의 바깥에 서 있다. 우리가 제재의 강도를 논쟁하는 동안 북한은 새로운 교역로를 확보하고 있다. 우리가 군사적 억지력의 강화에 집중하는 동안 북한은 핵능력을 고도화하는 동시에 중국과 러시아를 향한 연결망을 넓히고 있다.

물론 다리 위로 무엇이 오가는가는 여전히 중요하다. 식량과 의약품이 오갈 수도 있고, 군사적 긴장을 높이는 물자가 이동할 수도 있다. 연결이 곧 평화는 아니다. 그러나 단절만으로 평화를 만들 수 없는 것도 사실이다.

외교란 상대방이 우리가 원하는 방향으로 움직이기를 기다리는 일이 아니다. 상대방의 변화 속에서 새로운 가능성을 발견하고, 그것을 평화와 국가이익의 기회로 전환하는 능력이다.

신압록강대교는 중국과 북한 사이에 놓였지만, 그 다리가 던지는 질문은 한국을 향하고 있다. 북한을 고립시키려던 정책이 오히려 북한을 중국과 러시아에 밀착시키고, 그 결과 한국의 입지가 좁아지고 있다면 이제는 그 전략의 전제부터 되돌아볼 때다.

압록강에는 새로운 다리가 놓였고 두만강에도 새로운 길이 열렸다. 그런데 정작 한반도의 남과 북 사이에는 불신과 적대의 장벽만 높아지고 있다. 국경을 가로지르는 다리는 철강과 콘크리트로 만들 수 있다. 그러나 분단을 넘어서는 다리는 정치적 용기와 전략적 상상력 없이는 놓을 수 없다.

역사는 기다려주지 않는다. 다리가 놓이는 곳으로 사람과 물자가 흐르고, 그 흐름을 따라 새로운 질서가 만들어진다. 지금 한반도에서 가장 위험한 것은 북한이 새로운 길을 찾고 있다는 사실이 아니라, 한국이 그 길을 함께 설계할 의지와 능력을 잃어가고 있다는 사실이다.