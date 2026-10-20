고령군상공협의회, 인도네시아 코참과 경제협력 강화

▲고령군상공협의회(회장 전해명)가 최근 인도네시아 자카르타에서 재인도네시아한인상공회의소(KOCHAM·이하 코참)와 경제교류 및 상생발전을 위한 업무협약(MOU)에 대해 회의를 진행하고 있다ⓒ고령군

경북 고령군상공협의회가 인도네시아 현지 경제단체와 업무협약을 체결하고 지역 기업 해외시장 진출에 앞장서고 있다.

고령군상공협의회(회장 전해명)는 최근 인도네시아 자카르타에서 재인도네시아한인상공회의소(KOCHAM·이하 코참)와 경제교류 및 상생발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 고령군 관내 기업 해외시장 진출 지원을 위해 추진된 해외무역사절단 일정 일환으로 진행됐으며, 협약식에는 전해명 고령군상공협의회장(엠스푸드㈜ 대표이사), 임종순 코참 사무총장 비롯, 무역사절단 참가 기업인들이 참석해 양 기관의 경제·무역 분야 협력 확대 방안을 논의했다.

협약에 따라 양 기관은 경제·무역·투자 환경과 시장 동향에 관한 정보를 교환하고, 상호 방문 및 교류 활성화 지원 및 비즈니스 포럼, 세미나 등 공동 행사를 개최하고, 회원사 간 비즈니스 매칭과 네트워킹을 확대하는 등 실질적인 협력 사업을 추진할 계획이다.

전해명 회장은 “이번 협약이 고령군 기업의 인도네시아 시장 진출과 새로운 사업 기회를 발굴하는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 현지 경제단체와의 교류를 확대해 관내 기업의 해외시장 진출을 지원하겠다”고 말했다.

고령군 관계자는 “이번 협약을 통해 기업 간 네트워크가 강화돼 관내 기업의 해외 판로 개척에 도움이 될 것으로 기대한다”며, “기업들이 실질적인 수출 성과를 거둘 수 있도록 필요한 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

고령군상공협의회는 이번 협약을 통해 인도네시아 현지 기업 및 경제단체와의 교류를 넓히고, 지역 기업들이 새로운 수출시장과 사업 기회를 발굴할 수 있을 것으로 기대하고 있다.