국립대구과학관, ‘제1회 대경권 과학문화상’ 신설...기관 1곳·개인 2명 선정

▲국립대구과학관 ‘제1회 대경권 과학문화상’수상 후보자 모집 안내문ⓒ국립대구과학관

국립대구과학관이 대구·경북 지역의 과학문화 확산과 대중화에 기여한 기관과 개인을 발굴하기 위해 ‘제1회 대경권 과학문화상’을 신설하고 수상 후보자 모집에 나섰다.

국립대구과학관(관장 이난희)은 지역 과학문화 발전에 기여한 우수 기관과 개인의 공로를 알리고 과학문화 관계자 간 협력과 참여를 확대하기 위해 다음달 13일까지 수상 후보자 신청을 받는다고 20일 밝혔다.

‘함께 만드는 과학문화의 미래’를 주제로 마련된 이번 시상은 지역 과학문화 발전에 힘써 온 기관과 개인을 격려하고, 우수 활동 사례를 공유해 과학문화 생태계를 활성화하기 위해, 단체 부문 1개 기관과 개인 부문 2명이 선정된다.

단체 부문 수상 기관에는 상금 300만 원과 국립대구과학관장 상패 수여, 개인 부문 수상자 2명에게는 각각 상금 100만 원과 상패를 전달한다. 총상금은 500만 원이다.

추천 대상은 대경권 과학관 협의회 소속 기관과 해당 기관에서 근무하거나 활동하는 과학문화 관계자로서, 개인 부문은 과학문화 관련 분야에서 6개월 이상 근무하거나 활동한 경력과 함께, 소속 기관장 추천을 받아야 한다. 단체 부문은 과학문화 확산과 대중화를 위한 활동을 지속적으로 수행한 기관을 대상으로 한다.

심사는 제출 서류와 후보자 자격을 확인하는 적격 심사와 관련 분야 전문가가 참여하는 최종 심사로, 단체 부문은 과학문화 기반 조성과 대중화 활동, 확산 기여도, 사회적 책임 경영 등을 평가, 개인 부문은 창의적인 과학문화 활동과 대중화 기여도, 기관 간 협력, 활동 성과 및 지속 가능성 등을 종합적으로 살핀다.

후보자 신청은 11월 13일까지 전자우편(dnsmpr@dnsm.or.kr)으로 접수하며, 관련 서류는 국립대구과학관 누리집에서 내려받을 수 있으며, 최종 수상자는 심사를 거쳐 12월 첫째 주 발표할 예정이며, 시상식은 12월 중 대경권 과학관 협의회 하반기 회의에서 열릴 계획이다.

이난희 국립대구과학관장은 “이번 시상이 지역 과학문화 확산에 힘써 온 분들의 노고를 기리고 우수 사례를 널리 알리는 뜻깊은 마중물이 되길 바란다”며, “대경권 거점 과학관으로서 관련 기관들과 긴밀한 협력망을 구축하고 지역 과학문화 생태계를 활성화하는 데 앞장서겠다”고 말했다.

수상 후보자 자격과 신청 방법 등 자세한 사항은 국립대구과학관 누리집에서 확인할 수 있다.