해병대 1사단, 포항·경주서 호국훈련…드론 공격 대응·작전역량 점검

13개 기관 참여…평시 작전통제권 전환 검증도 병행

해병대 제1사단이 지난 19일부터 22일까지 경북 포항과 경주 일대에서 2026년 호국훈련을 실시한다.

이번 훈련에는 해병대 1사단과 육·해군 인접 부대, 포항·경주시, 경찰, 해양경찰 등 13개 기관이 참가해 민·관·군·경 통합방위작전 수행 절차와 대응태세를 점검한다.

훈련은 해안·내륙 침투 상황과 국가중요시설에 대한 드론 공격 시도를 가정해 진행된다.

▲호국훈련에 참가한 해병대 제1사단 특수수색여단 장병들이 공중 탐색격멸작전을 수행하며 공중정찰을 시행하고 있다.ⓒ해병대 1사단 제공

포항 동해안에서는 적 특수작전부대의 해안 침투 상황에 대응해 병력과 드론을 투입하고, 적 식별과 진지 점령, 검문소 운용, 추적·격멸 절차를 숙달한다.

경찰과의 공조를 통한 이동경로 추적 훈련도 병행한다.

경주 월성원전에서는 드론을 이용한 국가중요시설 공격 상황을 가정해 대테러부대를 투입하고, 적 탐색 및 격멸 절차를 점검한다.

특히 이번 훈련에서는 해병대 제1사단의 평시 작전통제권 전환 검증도 함께 진행한다.

▲해병대 제1사단 특수수색여단 장병들이 탐색격멸작전을 수행하며 적 예상 은거지역을 수색하고 있다.ⓒ해병대 1사단 제공

사단은 이를 통해 독자적인 지휘통제와 작전수행 역량을 평가하고, 평시 작전통제권 행사에 필요한 능력을 점검할 계획이다.

사단 작전참모 우승기 중령은 “실전적 훈련으로 통합방위태세를 강화하고, 평시 작전통제권 전환 이후에도 지역 방위태세를 굳건히 유지하겠다”고 말했다.

한편 사단은 훈련 전·중·후 위험예지훈련을 실시해 안전관리에도 힘쓰고 있다.