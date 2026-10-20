안산시, 시 승격 40주년 맞아 주민자치·마을공동체 박람회 개최

경기 안산시는 시 승격 40주년을 맞아 오는 23일부터 24일까지 안산문화예술의전당 일원에서 ‘2026년 안산시 주민자치 위드(with) 마을공동체 박람회’를 개최한다.

‘자치와 마을이 만나 안산의 내일을 잇다’를 주제로 한 이번 행사는 주민자치회와 마을공동체의 활동 성과를 공유하고 시민과의 소통 및 화합을 도모하는 축제의 장이다.

▲행사포스터 ⓒ 안산시 제공

기존 주민자치 연수, 주민자치센터 문화프로그램 경연대회, 마을자치한마당을 하나로 통합해 주민자치회와 마을공동체가 함께 참여한다. 지역 내 다양한 주체들의 활동 사례 공유와 함께 주민 주도 마을자치의 발전 방향도 심도 있게 논의할 예정이다.

행사 첫날에는 안산시립합창단의 식전공연과 개회식, 비전선포식이 진행된다. 비전선포식에서는 주민자치회와 마을공동체가 함께 걸어온 발자취를 돌아보고, 시민 참여와 협력을 바탕으로 안산의 미래를 열겠다는 의지를 천명한다.

야외광장에는 돌봄존, 배움존, 기후환경존, 먹거리존 등 4개 주제 아래 41개 체험·홍보 공간이 마련돼 반려식물 나눔, 쿠키 만들기, 가죽공예, 자원순환 체험 등 다양한 주민 주도 프로그램이 운영된다.

해돋이극장 로비에는 시 승격 40주년 기념 기획전시관이 조성되어 안산시 주민자치회와 마을공동체의 역사와 성과를 소개하고 주민자치센터 수강생들의 작품도 선보인다.

또한 첫날 오후에는 ‘마을자치 활동사례 공유회’를 통해 다양한 사례를 나누고 토크콘서트, 시민공론장 등으로 지역사회의 변화를 모색하며, 주민자치회와 마을공동체 간 소통과 화합의 시간도 마련된다.

둘째 날인 24일에는 마을돌봄을 주제로 학술회의가 열려 주민 주도의 돌봄 사례와 지속 가능한 돌봄 방향을 공유한다. 이어 19개 동 대표팀이 참가하는 주민자치센터 문화 경연대회에서는 통기타, 난타, 라인댄스, 풍물놀이 등 다양한 문화 공연을 통해 주민 간 교류와 화합을 도모한다.

이번 박람회는 ‘안산페스타 2026’과 연계하여 진행되며, 시민들이 직접 주민자치회와 마을공동체의 다양한 활동을 경험할 수 있도록 다채로운 프로그램으로 구성됐다.

이민근 안산시장은 “주민자치회와 마을공동체는 지역 문제를 함께 고민하며 해결해 나가는 중요한 기반”이라며 “이번 박람회가 그간의 성과를 공유하고 시민 참여를 바탕으로 안산 주민자치와 마을공동체 발전의 새로운 계기가 되길 바란다”고 말했다.