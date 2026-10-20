경기북부소방, 실전형 긴급구조종합훈련…현장 대원 안전·대응체계 집중점검

경기도북부소방재난본부는 19일 포천시 군내면 웰플렉스 지식산업센터에서 대형 복합재난에 대비한 ‘2026년 경기북부 긴급구조종합훈련’을 실시했다고 20일 밝혔다.
경기도북부소방재난본부와 포천소방서가 공동 주관한 이번 훈련에는 소방·경찰·군·포천시·의료기관 등 25개 기관·단체에서 416명과 장비 71대가 참여했다.
훈련은 민간헬기가 복합건축물에 추락해 대형 화재와 다수 사상자가 발생하는 상황을 가정해 진행됐다. 화재 확대와 통신 두절, 건물 붕괴 등 돌발 상황을 불시 메시지로 부여해 현장지휘관의 위험 판단과 지휘체계, 관계기관 간 협력체계를 점검했다.
특히 재난현장에서 활동하는 소방대원의 안전 확보에 중점을 뒀다. 현장 상황 변화에 따른 위험요인 파악과 대원 안전관리, 통신 두절 시 대응체계를 점검하고, 소방대원 고립 상황을 가정한 신속대응팀(RIT) 가동훈련도 실시했다. 아울러 지휘·소통·임무수행·기관 간 협업을 중심으로 한 ‘4C 현장대응체계’의 작동 여부를 확인했다.
김문용 북부소방재난본부장은 “도민의 생명을 지키는 일과 함께 현장에서 임무를 수행하는 소방대원의 안전을 확보하는 것 역시 무엇보다 중요한 책무”라며 “현장의 위험을 보다 면밀히 살피고 지휘와 대응체계를 지속적으로 점검해 안타까운 순직사고가 반복되지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
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