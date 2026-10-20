[양주 소식]양주 동부 건강생활지원센터, ‘씬씬만보클럽’ 3기 참여자 모집 등

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◇양주 동부 건강생활지원센터, ‘씬씬만보클럽’ 3기 참여자 모집

양주시보건소 동부 건강생활지원센터에서는 지역 주민의 일상 속 걷기 실천을 활성화하고 건강한 생활습관 형성을 돕기 위해 2026년 ‘씬씬 만보클럽’ 3기 참여자를 모집한다.

‘씬씬 만보클럽’은 모바일 걷기 플랫폼 ‘모두의 러너’ 앱을 활용해 걸음 수를 관리하고, 정해진 기간 동안 누적 걷기 목표에 도전하는 비대면 걷기 프로그램이다.

3기 챌린지는 11월 1일부터 12월 31일까지 두 달간 운영되며, 양주시민 누구나 참여할 수 있다. 하루 최대 1만 보까지 인정되며, 운영 기간 내 누적 걸음 수 40만 보 달성을 목표로 한다. 목표를 달성한 참여자 중 추첨을 통해 홍보 물품을 제공할 예정이다.

이번 3기에서는 더 많은 시민에게 참여 기회를 제공하기 위해 기존 경품 수령자는 3기 추첨 대상에서 제외된다. 다만 경품 수령 여부와 관계없이 걷기 실천을 원하는 시민은 챌린지에 중복 참여할 수 있다.

◇ ‘청년옷장’과 ‘청춘사진관’, 대학‧대학원 진학 준비생까지 확대

양주시가 청년들의 취업 준비를 지원하기 위해 ‘청년옷장’과 ‘청춘사진관’의 지원 대상을 대학‧대학원 진학 준비생까지 확대한다.

‘청년옷장’은 면접 정장을 무료로 대여하고 ‘청춘사진관’은 이력서 사진 촬영을 무료로 지원해 청년들의 구직 비용 부담을 덜어주는 청년 지원사업이다.

그동안 ‘청년옷장’은 19~39세 양주시 청년 중 구직 면접 예정자를 대상으로, ‘청춘사진관’은 미취업 청년을 대상으로 운영됐으나 대학 및 대학원 진학을 준비하는 청년까지 차순위로 지원을 확대해 입학 준비에 따른 경제적 부담을 덜어주게 됐다.

◇2026년 양주시 사회복지박람회, 31일 개최

양주시는 31일 양주 옥정호수공원 일대에서 ‘2026년 양주시 사회복지박람회’를 개최한다.

올해 박람회에는 관내 31개 복지기관·시설 등이 참여해 체험 및 서비스 홍보부스를 운영한다. 아동·청소년·노인·장애인 등 다양한 계층을 대상으로 제공되는 사회복지서비스를 소개하고, 시민들이 관련 정보를 직접 체험하고 살펴볼 수 있도록 할 예정이다.

이와 함께 시민들이 사회복지를 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 다양한 참여형 프로그램도 마련했다. 주요 프로그램은 △아동·청소년 및 성인 대상 복지 골든벨 △사물놀이와 밴드공연 등 축하공연 △장애인과 비장애인이 함께하는 걷기대회 ‘마주 RUN’ 등이다.