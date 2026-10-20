시흥아트센터, 내달 13일 개관 축하공연 ‘S-HARMONY’ 개최

경기 시흥시 최초의 전문 공연장인 시흥아트센터가 다음 달 13일 개관 축하공연을 열고 시민들에게 첫 무대를 선보인다.

시흥시는 당일 오후 7시 30분 시흥아트센터 대공연장에서 ‘시흥의 예술, 하나된 울림 에스 하모니(S-HARMONY)’를 개최한다고 20일 밝혔다.

▲‘시흥의 예술, 하나된 울림 에스 하모니(S-HARMONY)’ 포스터 ⓒ시흥시

이번 공연은 시흥아트센터 개관을 기념하고 지역 문화예술의 새로운 출발을 시민들과 함께 축하하기 위해 마련됐다.

무대에는 시흥시립합창단과 시흥시립소년소녀합창단, 시흥시립전통예술단, 한국예술문화단체총연합회 시흥지회(시흥예총) 등 지역을 대표하는 예술단체들이 참여해 합창과 전통예술 등 다채로운 공연을 선보일 예정이다.

공연명 ‘S-HARMONY’는 시흥(Siheung)의 첫 글자 ‘S’와 조화(Harmony)를 결합한 이름으로, 지역 예술인과 시민이 문화예술을 통해 하나 되는 의미를 담았다. 시는 이번 합동 공연이 지역 문화예술의 새로운 도약을 알리는 상징적인 무대가 될 것으로 기대하고 있다.

공연 예매는 이날부터 시흥아트센터 누리집에서 가능하며, 자세한 사항도 누리집에서 확인할 수 있다.