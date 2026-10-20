국힘, 김민석·부승찬 겨냥 "보수의 큰형님·삼촌"

국민의힘 김재원 최고위원이 20일 더불어민주당 추미애 경기도지사와 부승찬 의원의 '소방 재정 빨대' 발언, 김민석 당대표의 응급환자 전용구역 주차 논란을 싸잡아 "추미애라는 분을 우리가 '보수의 어머니'라고 해학적으로 표현했지만, 요즘 보니까 '보수의 큰형님' 김민석도 나오고 '보수의 삼촌'들도 많이 나온다"고 비꼬았다.

김 최고위원은 이날 채널A 방송 인터뷰에서 "(민주당은) 말로는 '서민의 친구'라고 하고 친서민 정책을 한다고 하지만, 이 사람들 마음속에 들어 있는 것은 특권 의식과 우월 의식, 선민 의식, 그리고 갑질 의식"이라고 비난하며 이같이 말했다.

김 최고위원은 또 "소방 예산이 '재정 빨대'다, '쪽쪽 빨아먹는다'는 표현까지 민주당 의원이 썼더라"며 "소방공무원들이 무슨 기생충이냐"고 비판했다. 그는 "소방공무원들을 멸시하는 말"이라며 "제복 공무원들의 긍지와 자부심을 완전히 망가뜨렸다"고 했다.

그는 특히 "추미애 지사는 제가 개인적으로 여러 번 보기도 했다. 제가 (박근혜 정부 청와대) 정무수석 시절에 (추 지사가) 민주당 대표를 해서, 당시 대통령과의 면담도 주선했던 기억이 많다"며 "독특한 성품의 정치인"이라고 회고했다.

그는 "마음속으로는 아마 '대통령보다 내가 훨씬 더 뛰어나다', 그리고 '정치적으로 나는 모든 것을 갖추고 있는 사람'이라는 강력한 자신감이 있을 것"이라며 "그래서 대통령을 봐도 눈 아래로 보이는 마음이 은연중에 많이 보인다"고 논평했다.

그는 "그렇기 때문에 대통령의 인사나 모든 것에 대해서 대통령제 국가에서 볼 수 없는 정도의 비판을 하고 나서는 거라고 보인다"고 했다.