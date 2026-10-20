대구 수성대, 전국 학생빵과자경연대회 참가자 전원 수상

▲수성대학교 제과제빵커피과 학생들이 최근 한국제과학교에서 열린 ‘대한민국 제과명장배 제26회 전국 학생빵과자경연대회(ACADECO)’에서 케이크 부문 최우수상과 은상, 빵 부문 금상과 은상을 각각 수상하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구수성대

수성대학교 제과제빵커피과 2학년 학생 4명이 전국 규모의 제과·제빵 경연대회에서 참가자 전원 수상이라는 성과를 거뒀다.

수성대학교는 제과제빵커피과 학생들이 최근 한국제과학교에서 열린 ‘대한민국 제과명장배 제26회 전국 학생빵과자경연대회(ACADECO)’에서 케이크 부문 최우수상과 은상, 빵 부문 금상과 은상을 각각 수상했다고 20일 밝혔다.

이번 대회는 제과·제빵 분야의 미래 전문 인재를 발굴하고 기술력과 창의성을 평가하는 전국 규모의 경연대회다.

대회에 참가한 학생들은 ‘K-Culture’를 주제로 8시간 동안 케이크와 장식물을 창의적 표현 및 섬세한 장식으로 완성도를 높이는 실력을 발휘해, 케이크 부문 김은수(최우수상), 성채은(은상), 빵 부문 유지민(금상), 강성보 (은상)학생 4명으로. 참가 학생 전원이 수상하면서 수성대학교 제과제빵커피과의 실습 중심 교육 성과와 학생들의 전문성을 입증했다.

김숙영 제과제빵커피과 학과장은 “8시간 동안 진행되는 고난도 과제에도 학생들이 끝까지 집중력을 잃지 않고 훌륭한 성과를 거둬 매우 자랑스럽다”며, “앞으로도 학생들이 창의성과 전문 기술을 겸비한 글로벌 제과·제빵 인재로 성장할 수 있도록 체계적인 실습 교육과 역량 강화 프로그램을 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 수성대학교 제과제빵커피과는 이론과 실습을 연계한 현장 중심 교육을 통해 학생들의 제과·제빵 기술과 창의적인 메뉴 개발 역량을 높이고 있다. 또한 전국 단위 경연대회 참가를 지원해 학생들이 실무 경험을 쌓고 산업 현장에서 요구하는 경쟁력을 갖출 수 있도록 돕고 있다.