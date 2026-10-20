엑스코-대구시, 2026 MICE 포럼 및 위촉식 개최...대표 슬로건 ‘MICE TO MEET U, DAEGU’ 선정

▲엑스코와 대구시가 지난 19일 오후 엑스코 325호에서 대구시, 한국관광공사, 한국마이스협회, MICE 얼라이언스 회원사 및 업계 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘2026 대구 MICE 포럼 및 얼라이언스 위촉식’을 개최하고 있다ⓒ엑스코

엑스코와 대구시가 지역 마이스(MICE) 산업 경쟁력 강화와 민·관 협력 확대에 나섰다.

엑스코와 대구시는 지난 19일 오후 엑스코 325호에서 대구시, 한국관광공사, 한국마이스협회, MICE 얼라이언스 회원사 및 업계 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘2026 대구 MICE 포럼 및 얼라이언스 위촉식’을 개최했다.

이번 행사는 지역 MICE 관련 기관과 기업 간 교류를 활성화하고 공동 마케팅을 통해 지속가능한 산업 생태계 조성을 위해 마련됐다.

이날 위촉식에서는 신규 MICE 얼라이언스 회원사 10개사에 위촉패를 수여했다. 신규 회원사는 라온제나호텔, 대구광역시관광협회, 대구간송미술관, 대구향교, 이음마이스연구소, 리오콘, 모인, 잇컴퍼니, 꿈꾸는 씨어터, 대구굿즈 등으로, 전문시설과 유관기관, 유니크베뉴, MICE 기획 및 서비스 분야를 아우른다.

▲엑스코와 대구시가 지난 19일 오후 엑스코 325호에서 대구시, 한국관광공사, 한국마이스협회, MICE 얼라이언스 회원사 및 업계 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘2026 대구 MICE 포럼 및 얼라이언스 위촉식’을 개최하고 있다ⓒ엑스코

이번 신규 회원사 합류로 대구 MICE 얼라이언스는 기존 60개사에서 70개사로 확대됐으며, 이는 지역 내 다양한 산업 주체가 참여하는 협력 기반을 넓히고, 공동 사업과 마케팅을 통한 시너지 창출에도 힘을 실을 것으로 기대된다.

특별강연에서는 ‘트렌드 코리아 2027’ 공동 저자인 소비트렌드분석센터 전다현 박사가 ‘무리에서 벗어나 변화에 앞장서는 ALPHA SHEEP, 대구 MICE 산업’을 주제로, 관광과 컨벤션 분야 소비 트렌드 변화를 분석하고, 이를 바탕으로 대구 MICE 산업이 나아갈 방향과 새로운 성장 가능성을 제시했다.

특히 이날 대구 MICE의 정체성을 담은 브랜드 슬로건도 선정됐다.

현장 투표로 진행된 ‘대구 MICE 브랜드 슬로건 공모전’에서는 ‘MICE TO MEET U, DAEGU’가 최종 대표 슬로건으로 뽑혔으며, 문구는 비즈니스와 관광을 위해 대구를 찾는 방문객과의 만남을 환영한다는 의미를 담았다. 행사에서는 선정된 슬로건을 활용한 카드섹션 퍼포먼스도 진행됐다.

축하공연에서는 대구 사회적기업 꿈꾸는 씨어터가 인공지능(AI) 통역 서비스와 애니메이션 해설을 접목한 전통공연 ‘별주부전’을 선보였다. 공연에 기술을 결합해 외국인 관람객의 이해도를 높이는 방식으로, 향후 국제행사에서 활용할 수 있는 K-컬처 기반 콘텐츠로 주목받았다.

이동원 엑스코 대표이사는 “이번 포럼 및 위촉식을 계기로 지역 MICE 관계자 간 민·관 협력 네트워크를 더욱 강화하고, 최신 산업 트렌드 공유와 공동 마케팅을 통해 대구가 대한민국을 대표하는 MICE 중심 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

대구시는 이번 얼라이언스 확대를 바탕으로 지역 MICE 산업 관계자 간 협력을 강화하고, 대구만의 특색 있는 관광·문화 콘텐츠와 연계한 행사 유치 및 공동 마케팅을 통해 도시 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.