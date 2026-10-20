계명문화대, 대구스마트고 3학년 대상 맞춤형 취업역량 강화 교육

▲계명문화대학교 대학일자리플러스센터가 최근 대구스마트고등학교 3학년 학생들 대상으로 ‘퍼스널 브랜딩 및 취업역량 강화’ 프로그램을 진행하고 있다ⓒ계명문화대

계명문화대학교 대학일자리플러스센터가 고등학교 졸업을 앞둔 학생들의 성공적인 사회 진출을 돕기 위해 맞춤형 취업지원 프로그램 운영에 나섰다.

계명문화대학교(총장 박승호)대학일자리플러스센터가 최근 대구스마트고등학교 3학년 학생들 대상으로 ‘퍼스널 브랜딩 및 취업역량 강화’ 프로그램을 진행했다고 20일 밝혔다.

이번 프로그램은 고용노동부의 ‘고교생 맞춤형 고용서비스’ 사업의 일환으로, 졸업을 앞둔 학생들이 직장생활에 필요한 기초 소양을 익히고, 입사지원서 작성과 면접 등 실질적인 취업 준비 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.

교육에는 고교생 맞춤형 고용서비스 전문 컨설턴트 3명이 참여해 예비 직장인 교육과 청년고용정책 안내, 입사지원서 작성 및 면접 코칭 등을 진행했다.

먼저 퍼스널 브랜딩 과정에서는 비즈니스 매너와 직장생활 예절을 비롯해 근로계약, 노동법, 금융 기초상식 등 사회 초년생에게 필요한 기본 지식을 다뤘으며, 아울러 ‘청년 세이프 스타트’와 청년고용정책 설명회를 통해 직장 내 권리와 의무를 이해하고, 활용 가능한 취업지원 제도도 안내했다.

취업역량 강화 과정에서는 ‘진로팔레트’와 ‘면접 마스터 플랜’ 프로그램을 중심으로 실전 취업 준비 교육으로, 학생들은 희망 기업과 직무에 맞는 입사지원서 작성법을 익혔으며, 개인별 경험과 강점이 효과적으로 드러날 수 있도록 첨삭과 맞춤형 피드백을 받았다.

특히 1대1 면접 코칭에서는 지원동기와 직무 관련 질문에 대한 답변 구성, 의사소통 방법, 면접 태도 등을 집중적으로 지도했다. 학생들은 실제 면접 상황을 가정한 연습과 피드백을 통해 자신의 강점을 효과적으로 전달하고 면접 대응 능력을 높였다.

김재현 계명문화대 대학일자리플러스센터장은 “고교생들이 취업 준비 과정에서 겪는 어려움을 줄이고 자신의 강점을 살려 원하는 진로로 나아갈 수 있도록 실질적인 지원에 힘쓰고 있다”며, “앞으로도 학교와 기업 현장의 수요를 반영한 맞춤형 취업지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

이번 교육은 직장생활에 필요한 기초 소양부터 입사지원서 작성과 면접 준비까지 취업 과정 전반을 단계적으로 다뤘다는 점에서 의미가 있다. 대학일자리플러스센터는 이를 통해 학생들이 취업에 필요한 실무 역량을 갖추고 사회 진출에 대한 자신감을 높일 수 있도록 지원했다.