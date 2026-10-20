전남광주시, 27개 시군구와 시민주권 실현 방안 논의

전남광주특별시가 시민주권을 선언에 그치지 않고 실제 행정 현장에서 구현하기 위해 27개 시군구와 협력체계 구축에 나섰다.

20일 특별시에 따르면 이날 무안청사 왕인실에서는 윤난실 시민주권부시장과 시민주권·주민자치 업무 담당 공직자 100여 명이 참석한 가운데 첫 소통회의를 열고 정책 추진 방향과 협력 방안을 논의했다.

이번 회의는 시민주권 전담부서 신설을 계기로 정책 추진 방향을 공유하고, 특별시와 시군구 간 협력 기반을 마련하기 위해 개최됐다.

▲(가운데)윤난실 시민주권부시장과 시민주권·주민자치 업무 담당 공직자들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026. 10. 20 ⓒ전남광주특별시

회의에서는 시민주권 정책 종합계획 수립과 시민주권헌장 제정 등 주요 과제를 공유하고 '시민의 날' 제정과 '시민의 노래' 마련을 위한 지역별 의견을 수렴했다.

이어 서복경 더가능연구소 대표가 '특별시 시민주권 정책 방향'을 주제로 강연했다. 서 대표는 시민참여와 주민자치가 행정 현장에서 실질적으로 작동하기 위한 시군구의 역할과 협력 방안을 제시했다.

특별시는 이번 회의를 시작으로 27개 시군구와 상시 소통·협력체계를 구축하고, 지역별 시민참여 경험과 우수사례를 공유할 계획이다. 시민의 제안이 정책과 예산에 반영되고 그 결과를 시민에게 알리는 참여·환류체계도 단계적으로 마련한다.

현장 행정에서 주민 의견을 반영하는 것이 중요하다는 목소리도 나왔다. 회의에 참석한 나주시 과장은 "주민과 이야기를 나누다 보면 행정이 미처 생각하지 못한 해답을 발견할 때가 많다"며 "이번 회의가 지역의 작은 목소리도 시정에 반영되는 변화를 만들어가는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

윤난실 시민주권부시장은 "시민주권은 선언이 아니라 실행이어야 한다. 특별시와 시군구는 공동의 정책목표를 실현하는 협력의 주체"라며 "올해 안에 현장에서 실행하는 핵심 과제를 발굴하고, 시민주권의 가치는 제도로 구현하며 정책의 성과는 시민의 체감으로 증명하겠다"고 밝혔다.