농어촌공사, AI 경영 국제표준 인증 획득…업무혁신·신뢰성 확보

▲농어촌공사는 AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 위험을 체계적으로 관리하기 위한 인공지능경영시스템(ISO/IEC 42001) 인증을 취득했다. ⓒ농어촌공사

한국농어촌공사가 인공지능(AI)을 안전하고 책임 있게 활용하기 위한 국제표준 인증을 획득하며 공공기관의 AI 기반 업무혁신과 신뢰성 확보에 속도를 내고 있다.

농어촌공사는 AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 위험을 체계적으로 관리하기 위한 인공지능경영시스템(ISO/IEC 42001) 인증을 취득했다고 20일 밝혔다.

ISO/IEC 42001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 AI 경영 관련 국제표준이다.

인공지능의 개발부터 운영과 활용에 이르는 전 과정에서 발생할 수 있는 위험을 관리하고 안전성과 책임성을 확보하기 위한 관리체계 구축 여부를 평가한다.

농어촌공사는 그동안 AI 기술을 실제 업무에 도입하는 동시에 안전한 활용을 위한 내부 관리체계를 마련해 왔다.

AI 윤리와 개인정보 보호, 정보보안 등에 관한 기준을 수립하고 인공지능 활용 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 점검하고 관리할 수 있도록 운영체계를 정비했다.

이와 함께 자체 생성형 AI 플랫폼인 'KRC 생성형 AI 시스템'을 구축해 임직원들이 사규 확인과 감사, 민원 등 다양한 업무에 인공지능을 활용할 수 있도록 했다.

이를 통해 반복적인 행정업무의 효율성을 높이고 직원들이 AI 기술을 업무에 활용할 수 있는 기반을 마련했다.

김인중 한국농어촌공사 사장은 "인공지능 전환을 추진하는 동시에 안전하고 책임 있는 활용을 위한 관리체계도 강화하고 있다"며 "국제표준에 맞춘 운영 기반을 바탕으로 AI 활용을 확대하고 농어민과 국민이 안심하고 신뢰할 수 있는 공공서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.