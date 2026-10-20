대구수성구, 미술관 관람과 가을 산책 결합한 ‘생각을 담는 미술관’ 운영

▲대구 수성구 생각을 담는 미술관 가을편 홍보 포스터ⓒ대구수성구

대구 수성구가 미술관 관람과 가을 산책을 결합한 문화예술 관광 프로그램을 선보인다.

수성구(구청장 김대권)는 수성문화재단, 대구미술관과 함께 오는 23일부터 11월 1일까지 문화예술 관광 프로그램 ‘생각을 담는 미술관’ 가을편을 운영한다고 20일 밝혔다.

이번 프로그램은 대구미술관 전시 관람과 수성구 걷기 길인 ‘생각을 담는 길’ 산책을 연계한 것으로, 대한민국 문화도시 조성사업의 일환으로, 지역 문화예술 자원과 자연경관을 함께 즐기며 일상 속 여유를 누릴 수 있도록 기획됐다.

앞서 지난 4월 벚꽃철에 운영한 봄편은 참가자 모집이 조기 마감됐으며, 총 4회에 걸쳐 80여 명이 참여했다. 이후 가을에도 프로그램을 운영해 달라는 참가자들의 요청이 이어지면서 수성문화재단은 기존 운영 결과와 의견을 반영해 가을편을 새롭게 구성하고 운영 횟수를 6회로 확대했다.

가을편은 전시 해설사와 함께하는 대구미술관 관람을 시작으로 유리공예 선캐처 만들기, 미술관 앞 잔디밭 소풍, ‘생각을 담는 길’ 5코스를 따라 내관지를 걷는 순서로 진행된다. 특히 봄편의 야외 드로잉 체험을 대신해 가을 햇살을 활용할 수 있는 선캐처 만들기 프로그램을 새롭게 도입했다.

프로그램은 10월 23일부터 25일까지, 30일부터 11월 1일까지 총 6회 운영된다. 회차당 정원은 20명으로, 전체 참여 인원은 120명이다. 참가비는 1인당 1만 원이며, 신청은 수성문화재단 누리집에서 할 수 있다.

김대권 수성구청장은 “봄 프로그램에 보내 주신 관심에 힘입어 단풍철에 맞춘 가을편을 마련했다”며 “계절마다 특색을 살린 문화관광 프로그램을 꾸준히 발굴해 문화도시 수성의 매력을 널리 알리겠다”고 말했다.

대구수성구는 앞으로도 지역의 문화예술 자원과 자연환경을 연계한 프로그램을 통해 시민과 방문객이 함께 즐길 수 있는 문화관광 콘텐츠를 확대해 나갈 계획이다.