대구공업대 골프레저과, WPGA세계골프협회와 산학협력 업무협약

▲대구공업대학교(가 골프레저과가 WPGA세계골프협회와 골프산업 전문인재 양성 및 현장 중심 교육 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 있다ⓒ대구공업대

대구공업대학교 골프레저과가 골프산업 전문인재 양성과 현장 중심 교육 강화를 위해 WPGA세계골프협회와 협력에 나섰다.

대구공업대학교(총장 이별나)는 골프레저과가 WPGA세계골프협회와 골프산업 전문인재 양성 및 현장 중심 교육 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

협약식에는 대구공업대 골프레저과 안선숙 교수와 WPGA세계골프협회 조근용 대표가 참석해, 골프산업 현장에서 요구하는 실무 역량을 갖춘 인재 양성을 위해 교육과정 운영부터 자격 취득, 현장실습, 취업 연계까지 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

주요 협약 내용은 골프 전문인력 양성을 위한 교육과정 및 프로그램 공동 운영, 골프 지도자와 관련 자격과정 연계, 학생 대상 전문가 특강 및 실무교육 지원, 산업체 견학과 인턴십 등 현장교육 활성화, 진로·취업 지원 등이다. 아울러 골프산업 발전을 위한 인적·물적 교류도 추진한다.

이번 협약을 통해 대구공업대 골프레저과는 학생들이 대학에서 배운 이론과 실기 능력을 실제 산업 현장에 적용할 수 있도록 교육 기반을 확대할 계획이며, 아울러 WPGA세계골프협회의 전문 네트워크와 교육 프로그램을 활용해 현장 실무 중심의 교육을 강화하고, 학생들의 진로 선택과 취업 역량 향상도 지원할 방침이다.

안선숙 대구공업대 골프레저과 교수는 “골프산업은 단순한 경기 참여를 넘어 지도, 트레이닝, 레저, 서비스 등 다양한 분야로 확대되고 있다”며, “이번 협약을 계기로 학생들이 현장에서 요구되는 전문성과 실무 역량을 갖추고 관련 자격 취득과 진로까지 연계할 수 있도록 교육의 폭을 넓혀 나가겠다”고 말했다.

조근용 WPGA세계골프협회 대표는 “대학과 협회가 보유한 전문성을 적극적으로 공유해 학생들에게 보다 실질적인 교육 기회를 제공할 수 있도록 협력하겠다”며, “전문 골프지도자 양성과 골프산업 발전에 기여할 수 있는 지속적인 협력체계를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

한편 대구공업대학교 골프레저과는 이번 협약을 바탕으로 공동 특강과 자격·지도자 교육, 현장실무 프로그램 등을 단계적으로 추진하고, 골프산업과 연계한 산학협력 교육을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.