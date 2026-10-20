[속보] 경찰, 역삼 연쇄방화 70대 용의자 동묘앞역 인근서 검거

경찰이 역삼동 빌딩에 연쇄 방화를 일으킨 것으로 추정되는 용의자를 추적 끝에 검거했다.

70대 남성 용의자 A씨는 방화 범죄를 저지른 후 서울 동대문구 제기동 방향으로 도주, 지하철 1호선 동묘앞역까지 진출했으나 경찰에 붙잡혔다.

앞서 20일 오전 11시 40분경 서울 역삼동 7층 거물에 불이 났고, 이어 오후 12시쯤 2분 거리에 있는 10층 건물에서도 불이 났다.

이로 인해 각각 1명, 3명의 중상자가 발생했다.