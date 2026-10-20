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[속보] 경찰, 역삼 연쇄방화 70대 용의자 동묘앞역 인근서 검거
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[속보] 경찰, 역삼 연쇄방화 70대 용의자 동묘앞역 인근서 검거

최용락 기자  |  기사입력 2026.10.20. 16:02:39 최종수정 2026.10.20. 16:40:53

경찰이 역삼동 빌딩에 연쇄 방화를 일으킨 것으로 추정되는 용의자를 추적 끝에 검거했다.

70대 남성 용의자 A씨는 방화 범죄를 저지른 후 서울 동대문구 제기동 방향으로 도주, 지하철 1호선 동묘앞역까지 진출했으나 경찰에 붙잡혔다.

앞서 20일 오전 11시 40분경 서울 역삼동 7층 거물에 불이 났고, 이어 오후 12시쯤 2분 거리에 있는 10층 건물에서도 불이 났다.

이로 인해 각각 1명, 3명의 중상자가 발생했다.

▲20일 서울 강남구 역삼동 한 건물에서 화재가 발생해 소방대원들이 현장 낙하 위험물을 제거하고 있다. ⓒ연합뉴스
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최용락 기자

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내 집은 아니어도 되니 이사 걱정 없이 살 수 있는 집, 잘릴 걱정하지 않아도 되고 충분한 문화생활을 할 수 있는 임금과 여가를 보장하는 직장, 아니라고 생각하는 일에 아니라고 말할 수 있는 나, 모든 사람이 이 정도쯤이야 쉽게 이루고 사는 세상을 꿈꿉니다.

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