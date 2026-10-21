화순 대표 축제장 입구 도로에 사회단체 행사 홍보 현수막이 '버젓이'

화순군의 대표 축제인 '화순 고인돌 가을꽃 축제'의 행사장 입구에 또 다른 축제를 홍보하는 현수막이 도로를 가로질러 내걸어져 교통안전 위험을 높이고 있다는 지적이다.
21일 <프레시안> 취재에 따르면 지적된 현수막들은 화순 도곡면 '화순 고인돌 가을꽃 축제' 현장을 중심으로 수십개가 게시됐다.
도로횡단 현수막은 운전자들의 시야를 가리는 것은 물론, 비바람이 불면 파손의 위험이 커 낙하사고·대형차량 충돌 등 운전자와 보행자의 안전을 크게 위협해 옥외광고물법과 도로법 등에 따라 금지되고 있는 불법행위다.
해당 현수막은 도곡면의 한 사회단체가 주최한 면 축제 홍보물로 화순고인돌 축제장 인근 여러 곳에 게시됐다.
또한 지난해에 이어 올해도 도로횡단 불법현수막이 게시됐지만, 도곡면의 단속은 한 번도 이뤄지지 않았다.
주민들은 "안전을 위협하는 불법 현수막을, 그것도 군 대표축제가 열리는 축제장 입구이며 차량 왕래가 많은 면 소재지 대로 위에 내건 것은 '선 넘은 행위'"라는 비판이다.
실제 축제기간이었던 지난 주말 동안(17~18일) 화순지역은 비 바람이 동반된 날씨가 이어졌다.
문제는 법과 원칙을 집행해야 할 행정기관이 '공익 홍보'라는 이유로 주민들에게 요구하는 기준을 스스로 지키지 않고 있어 단속의 정당성과 형평성이 흔들린다는 것이다.
이에 대해 화순군 도곡면 담당팀장은 "불법현수막을 확인하지 못해 단속하지 못했다"며 "확인된 이후 철거했다"고 밝혔다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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