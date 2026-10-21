대구 동구, 첫 막창축제 개최

▲대구동구 ‘2026 대구 동구 막창축제’ 개최 안내 포스터ⓒ대구동구

대구 동구가 지역 대표 먹거리인 막창을 앞세워 먹거리 관광 활성화에 나선다.

21일 대구 동구에 따르면, 오는 23일부터 24일까지 이틀간 동촌유원지 해맞이다리 광장 일원에서 ‘2026 대구 동구 막창축제’를 개최한다.

올해 처음 열리는 이번 축제는 대구의 대표 먹거리 막창을 중심으로 동구의 먹거리와 관광자원을 알리고, 지역 외식산업 발전과 상권 활성화를 위해 마련됐다.

동구는 1세대 막창 전문점이 자리 잡은 지역이자 반야월 연근으로도 잘 알려져 있다. 구는 이러한 지역적 특색을 살려 막창과 지역 농특산물을 연계한 다양한 먹거리 콘텐츠를 선보일 계획이다.

축제 기간에는 관람객이 직접 참여하는 쿠킹 프로그램을 비롯해 식도락가 토크쇼, 스트릿댄스 배틀대회, 음악 공연 등 다채로운 프로그램이 진행되며, 특히 23일 저녁에는 청년예술가 공연과 오승환 선수의 토크 콘서트 등이 마련된 ‘대구동구 청년 the 꿈페스타’가 함께 열려 축제에 활기를 더할 예정이다.

우성진 동구청장은 “금호강의 아름다운 경관을 품은 동촌유원지에서 가족, 친구, 연인과 함께 맛있는 음식과 볼거리를 즐기며 소중한 추억을 만드는 시간이 되길 바란다”며 “이번 막창축제의 성공적인 개최를 바탕으로 동구의 대표 먹거리 관광축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.