계명문화대 외식창업전공 학생 6명, ‘모두의 창업’ 1라운드 진출

▲계명문화대 외식창업전공 1·2학년 재학생 박미성·강현비·정은희·우춘화·조선애·임은정 씨ⓒ계명문화대

계명문화대학교 호텔외식조리학부 외식창업전공 재학생 6명이 중소벤처기업부의 창업지원 프로그램 ‘모두의 창업’ 1라운드 진출자로 선정돼 주목을 받고 있다.

계명문화대는 박정란 교수의 지도를 받은 외식창업전공 1·2학년 재학생 박미성·강현비·정은희·우춘화·조선애·임은정 씨가 이번 프로그램에 선정됐다고 21일 밝혔다.

‘모두의 창업’은 중소벤처기업부 추진, 창업진흥원, 소상공인시장진흥공단이 함께하는 창업지원 사업으로, 창업 아이디어 발굴부터 사업화까지 단계별 지원을 제공하는데, 이번 프로그램에는 전국에서 약 9만3천 명 지원, 이 가운데 1만 명이 1라운드 진출자로 선정돼 약 9.3대 1의 경쟁률을 기록했다.

1라운드 진출 학생들에게는 1인당 200만 원의 창업활동자금과 인공지능(AI) 솔루션 활용 지원, 책임 멘토제 등이 제공, 학생들은 향후 멘토 기관의 평가를 거쳐 2라운드 진출에 도전할 수 있으며, 2라운드에 진출하면 최대 2천만 원의 시제품 제작비와 멘토링 등을 지원받는다.

이번 성과는 학생들의 창업 아이디어와 사업화 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 있다. 외식창업전공은 메뉴 개발과 시장조사, 창업 실습 등 실무 중심 교육과정을 운영하며 학생들의 창업 역량을 높이고 있다.

실제 창업 성과도 이어지고 있다.

외식창업전공 1학년 윤 모 학생은 한국표준협회가 주관하는 ‘2026년 희망리턴패키지 재기사업화’ 지원사업에 선정돼 3천만 원의 사업화 지원금을 확보했으며, 현재 창업해 사업체를 운영하고 있다.

이원갑 호텔외식조리학부 학부장은 “이번 성과는 학생들의 창업 아이디어와 사업화 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 실무 중심 교육을 통해 학생들이 창업에 자신감을 갖고 도전할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 계명문화대 호텔외식조리학부 외식창업전공은 2027학년도 신입생 모집을 위해 오는 11월 11일부터 25일까지 수시 2차 원서접수를 진행할 예정이다.