대만 관광객 145명 대구북구 떡볶이 페스티벌 찾는다...K-푸드 관광객 유치 본격화

▲대구북구 ‘2026 대구 떡볶이 페스티벌 대만 홍보 포스ㅌ터ⓒ대구북구

대구를 대표하는 먹거리 축제 ‘2026 대구 떡볶이 페스티벌’에 대만 관광객 145명이 방문한다. 이는 지역 먹거리 축제를 해외 관광객 유치와 연계해 대구 관광 활성화로 이어가려는 시도다.

21일 대구 북구청에 따르면, 오는 23일부터 25일까지 대구 iM뱅크PARK 일원에서 열리는 ‘2026 대구 떡볶이 페스티벌’에 대만 관광객 7개 팀, 총 145명이 방문할 예정이다.

이번 방문은 한국관광공사와 대구문화예술진흥원 관광본부, 대구공항, 북구청이 협력해 성사됐으며, 관광객들은 22일부터 24일까지 대구·김해공항을 통해 입국해 축제장을 찾을 예정이다.

특히 방문객 일부는 대구 떡볶이 페스티벌과 김천 김밥축제를 함께 둘러보는 연계 관광상품을 이용한다. 한국을 대표하는 분식 메뉴인 떡볶이와 김밥을 한 번의 여행으로 즐길 수 있도록 구성한 일정으로, 지역 먹거리 축제를 연결해 체류형 관광 콘텐츠로 확장한다는 점에서 주목된다.

최근 K-푸드에 대한 관심이 김치와 비빔밥, 불고기 등 전통 한식에서 김밥과 라면, 떡볶이 등 일상적인 음식으로 확대되면서 먹거리를 중심으로 한 관광 수요도 주목받고 있기에, 북구는 대구의 대표 먹거리 축제인 떡볶이 페스티벌을 활용해 해외 관광객의 방문을 유도하고, 지역 관광자원과 연계한 관광 코스를 확대한다는 계획이다.

대구국제공항 입국자 가운데 대만 관광객이 약 45.3%를 차지하는 점도 이번 관광객 유치의 배경이다. 대만 관광객의 식도락 관광에 대한 높은 관심을 지역 축제 방문으로 연결해 외국인 관광객 유입을 확대한다는 취지다.

축제장을 찾는 대만 관광객들은 다양한 종류의 떡볶이를 맛보고 무료 시식과 떡볶이 만들기 체험 등에 참여하며 한국의 음식문화를 경험할 예정이다.

외국인 관광객을 위한 전용 공간과 편의 서비스도 마련된다.

대구문화예술진흥원과 협력해 조성하는 글로벌 라운지에서는 사전 예약된 좌석에서 다양한 떡볶이를 즐길 수 있으며, 대구와 북구의 경관을 담은 인생네컷 사진 촬영도 무료로 이용할 수 있다.

국내에 거주하는 외국인을 위한 혜택도 제공한다.

외국인등록증을 제시하면 9천 원 상당의 떡볶이 구매 쿠폰을 받을 수 있으며, 축제 공식 홈페이지와 QR 기반 주문 플랫폼 ‘컴인’에는 다국어 서비스를 적용해 외국인 방문객이 축제 정보를 쉽게 확인하고 음식을 편리하게 주문할 수 있도록 했다.

이근수 북구청장은 “대구 떡볶이 페스티벌은 대한민국을 대표하는 K-페스티벌로 성장할 잠재력이 충분하다”며 “앞으로도 관광 유관기관과 협력을 확대하고, 외국인들이 언어의 불편 없이 축제를 즐길 수 있도록 관광 수용 환경을 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.

대구북구는 이번 대만 관광객 방문을 계기로 떡볶이 페스티벌을 단순한 지역 먹거리 행사를 넘어 해외 관광객이 찾는 K-푸드 관광 콘텐츠로 발전시킨다는 방침이다.

특히 김천 김밥축제와 연계한 관광상품이 지역 간 관광객 이동을 유도하고, 주변 상권과 관광산업에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.