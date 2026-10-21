국립대구과학관, 초등학생 대상 ‘AI 놀이학교’ 운영...미래기술 체험교육 마련

▲국립대구과학관 초등학생 대상 체험교육프로그램 ‘인공지능(AI) 놀이학교’안내 포스터ⓒ국립대구과학관

국립대구과학관이 초등학생들이 인공지능(AI)을 쉽고 재미있게 배우고 창의적 사고력을 키울 수 있는 체험형 교육프로그램을 선보인다.

국립대구과학관(관장 이난희)은 오는 24일부터 12월 20일까지 초등학생 대상 체험교육프로그램 ‘인공지능(AI) 놀이학교’를 운영한다고 21일 밝혔다.

이번 프로그램은 ‘미래에서 온 시간표’를 주제로 어린이들이 인공지능 기술을 직접 체험하며 미래 사회의 변화와 다양한 활용 분야를 탐색할 수 있도록, 미래직업탐구, 첨단 인공지능 교실, 미래창작교실, 미래생활교실 등 4개 주제별 교실을 순차적으로 체험하는 방식으로 진행된다.

교육은 총 2기로 나눠 운영된다.

1기는 10월 24일부터 11월 15일까지, 2기는 11월 21일부터 12월 20일까지 매주 토·일요일 국립대구과학관 꿈나무과학관 드림트리홀에서 진행된다. 기수별로 서로 다른 체험 프로그램을 마련해 어린이들이 다양한 인공지능 기술을 경험할 수 있도록 했다.

1기는 나의 인공지능 미래직업, 인공지능 로봇 팔, 인공지능 그림·음악, 나만의 인공지능 조리법 등 4개 프로그램이 운영되며, 어린이들은 인공지능이 활용되는 미래 직업을 살펴보고, 로봇 팔을 통해 첨단 기술의 작동 원리를 체험할 수 있다. 인공지능을 활용해 그림과 음악을 만들어 보고, 음식 조리법을 구상하는 활동을 통해 일상생활 속 인공지능의 활용 가능성도 탐색한다.

2기는 나의 인공지능 미래직업, 자율주행 자동차, 내가 만든 움직이는 캐릭터, 미래도시 만들기 프로그램으로, 자율주행 자동차의 원리를 알아보고, 움직이는 캐릭터를 직접 제작하는 등 기술 이해와 창작 활동을 결합한 체험교육을 제공한다. 이는 미래도시 만들기 활동을 통해 인공지능이 도시와 생활환경을 어떻게 변화시킬 수 있는지도 생각해 볼 수 있다.

특히 이번 프로그램은 단순한 기술 설명에서 벗어나 학생들이 인공지능을 직접 조작하고 결과물을 만들어 보는 참여형 교육에 초점을 맞췄다. 학년별 수준을 고려한 체험활동과 함께 인공지능을 올바르게 활용하기 위한 윤리교육도 진행해 기술에 대한 이해와 책임 있는 활용 태도를 함께 기를 수 있도록 했다.

이난희 국립대구과학관장은 “인공지능이 일상과 미래 사회를 변화시키는 중요한 기술로 자리 잡은 만큼 어린이들이 인공지능을 쉽고 친근하게 경험하는 것이 중요하다”며, “이번 인공지능 놀이학교가 다양한 체험을 통해 인공지능에 대한 호기심을 키우고 미래를 창의적으로 상상하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

프로그램은 국립대구과학관 꿈나무과학관 드림트리홀에서 매주 토·일요일 하루 4회 운영되며, 회차당 참여 인원은 32명, 참가비는 1인당 5천 원이다.

참가 신청은 국립대구과학관 누리집에서 사전 예매할 수 있으며, 잔여 좌석에 한해 현장 발권도 가능하다. 자세한 일정과 프로그램별 내용은 과학관 누리집에서 확인하면 된다.

국립대구과학관은 이번 프로그램을 통해 어린이들이 미래 핵심 기술인 인공지능을 놀이와 체험으로 이해하고, 과학적 호기심과 창의적 문제 해결 능력을 키울 수 있도록 지원할 계획이다.