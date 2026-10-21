전북 중등교사 임용 경쟁률 7.3대 1…음악 '25대 1' 최고

내년도 전북지역 공립 중등학교 교사 임용시험 경쟁률이 평균 7.3대 1을 기록했다. 최고 경쟁률을 보인 과목은 '음악'으로 25대 1에 달했다.

전북특별자치도교육청은 21일 2027학년도 공립 중등학교 교사와 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 원서 접수 결과를 발표했다.

집계 결과 공립 교사는 267명 모집에 1943명이 지원해 7.3대 1의 경쟁률을 나타냈다. 사립만 지원한 응시자는 178명 모집에 574명이 몰려 3.2대 1을 기록했다. 공·사립 전체 지원 규모는 445명 모집에 2517명이 몰려 평균 5.7대 1로 나타났다.

과목별로는 공립의 경우 음악이 2명 모집에 50명이 지원해 25대 1로 가장 치열했다. 이어 미술이 18대 1(2명 모집·36명 지원), 가정이 17대 1(5명 모집·85명 지원) 순으로 뒤를 이었다. 사립에서는 학교법인 호남학원의 전문상담 과목(1명 모집)에 공·사립 동시 지원자를 포함해 총 93명이 몰리며 93대 1의 최고 경쟁률을 기록했다.

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제1차 시험은 11월 28일 치러진다. 구체적인 시험 장소와 수험생 유의사항 등 세부 일정은 11월 20일 오전 10시 도교육청 누리집에 공개된다.

도교육청은 수험생이 사소한 실수로 불이익을 받거나 부정행위자로 처리되는 일을 막기 위해 실제 시험 환경을 반영한 '유의사항 안내 영상'을 누리집에 함께 게시했다.

김항윤 도교육청 교원인사과장은 "모든 응시자에게 공정한 기회가 보장되는 것이 가장 중요하다"며 "수험생들이 유의사항을 꼼꼼히 확인해 시험을 차질 없이 치를 수 있도록 돕고, 안정적인 시험 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.