안병구 밀양시장, 지역 산업기반 확대 '팔 걷어 붙였다'

안병구 경남 밀양시장이 지역 산업기반 확대와 일자리 창출에 나섰다.

즉 4개 기업과 총 1385억 원의 투자협약을 체결하면서다.

안병구 시장은 "이번 협약은 20일 서울에서 열린 '2026년 경상남도 투자유치설명회'와 창원에서 열린 '제13회 나노융합산업전'을 통해 이뤄졌다"고 밝혔다.

안 시장은 "㈜스페이스프로와 바이오그린㈜는 1250억 원을 투자해 생산시설 증설과 그린메탄올 공장 신설을 추진했다"며 "㈜제로에너지솔루션과 ㈜이온플럭스는 135억 원을 투자해 나노 소재 생산공장 신설과 이전을 진행한다"고 말했다.

즉 이번 투자로 총 4만7216.3㎡ 부지에 생산시설이 조성되며 신규 고용 132명과 기존 고용 10명 유지 등 총 142명의 고용 효과가 기대된다는 것.

특히 나노융합 국가산업단지에 투자하는 3개 기업의 투자 규모는 785억 원으로 나노산단 활성화에도 힘을 보탤 전망이다.

▲안병구 밀양시장이 투자협약 기업들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ밀양시

안 시장은 "이번 투자협약은 밀양의 첨단산업 경쟁력을 높이고 지역경제의 새로운 성장 기반을 다지는 뜻깊은 결실이다"며 "기업의 투자가 실질적인 생산과 고용으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

안 시장은 또 "기업별 투자와 고용계획이 차질 없이 이행되도록 지속적으로 살피고 현장의 애로사항을 신속하게 해결하겠다"면서 "공장 설립에 필요한 인허가 등 행정 절차도 적극 지원해 기업이 안정적으로 정착할 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

안병구 시장은 "기업이 성장해야 지역경제가 살아나고 양질의 일자리도 늘어날 수 있다"고 하면서 "앞으로도 기업 유치와 투자 확대를 통해 밀양의 산업 기반을 강화하고 지속 가능한 지역 발전을 이끌겠다"고 강조했다.