정규직-비정규직 월급격차 194만원…통계작성 이래 최대

정규직 노동자와 비정규직 노동자 간 월급 격차가 194만 원으로 벌어졌다. 통계 작성 이후 가장 큰 차이다.

전체 임금노동자 중 비정규직 노동자가 차지하는 비중도 역대 최고 수준으로 커졌다.

21일 국가데이터처가 발표한 '2026년 8월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 결과'를 보면 올 8월 기준 비정규직 노동자는 867만1000명으로 1년 전보다 10만3000명 증가했다.

이는 2003년 관련 통계 작성 이래 최대 규모다. 비정규직 노동자는 2024년부터 3년 연속 증가했다.

정규직 노동자는 1385만5000명으로 1년 전보다 1만 명 증가했다.

즉 전체 임금노동자 11만3000명 증가분의 대부분(10만3000명)이 비정규직이었다.

이에 따라 전체 임금노동자 2252만6000명 중 비정규직 비중은 38.5%를 기록, 1년 전보다 0.3%포인트 올랐다.

이는 종전 최고였던 2021년(38.4%) 기록을 넘어선 역대 최고 수준이다.

60세 이상 고령 비정규직이 크게 늘어났다. 60세 이상 비정규직 노동자는 318만 명으로 전년 대비 13만5000명 늘어났다.

이 가운데 70세 이상 고령 비정규직은 129만 명으로 1년 사이 8만5000명 증가해 고령자 중에서도 상당 부분을 차지했다.

50대 비정규직은 1년 사이 1만1000명 증가해 164만7000명이 됐다. 30대 비정규직은 3만9000명 증가해 117만8000명이 됐다.

반면 40대 비정규직은 2만 명 감소했다. 올 8월 기준 40대 비정규직 노동자 수는 75만7000명이다.

29세 이하 비정규직은 6만4000명 줄어들었다.

성별로 나눠 보면 남성 비정규직 노동자는 370만8000명, 여성은 496만3000명이었다. 1년 사이 남성은 5만7000명, 여성은 4만6000명씩 각각 증가했다.

산업별로 보면 보건사회복지업 비저규직이 186만7000명으로 전체의 21.5%를 차지했다.

이어 숙박음식업 85만6000명(9.9%), 사업시설지원업 85만1000명(9.8%) 순이었다.

보건사회복지업에서는 1년 사이 11만2000명이 증가했다. 숙박음식업에서는 4만3000명 증가했고 사업시설지원업에서는 1만2000명 감소했다.

비정규직 노동자의 최근 3개월(6~8월) 월평균 임금은 211만2000원으로 전년 대비 2만4000원 증가했다.

같은 기간 정규직 노동자 월평균 임금은 405만2000원을 기록, 1년 사이 15만6000원 증가해 처음으로 400만 원을 넘었다.

이에 따라 두 집단 월평균 임금 격차는 지난해 180만8000원에서 올해 194만 원으로 13만2000원 더 커졌다.

비정규직 임금은 정규직의 52.1% 수준으로 내려왔다. 지난해(53.6%)보다 1.5%포인트 낮아졌다.

다만 시간제 노동자를 제외한 비정규직의 월평균 임금은 309만8000원으로 전년 대비 6만1000원 늘어났다.

시간제 노동자를 제외할 경우 비정규직과 정규직 간 임금 차이는 95만4000원이었다. 비정규직 임금은 정규직의 76.5% 수준이었다.

전체 임금노동자의 최근 3개월 월평균 임금은 330만5000원으로 집계됐다. 1년 전보다 10만 원 증가했다.

노동조합에 가입이 가능한 임금노동자 비율은 21.3%였다. 71.3%는 노동조합이 없었고 7.4%는 가입대상이 아니었다.

정규직 노동자 중에는 30.7%가, 비정규직 중에는 6.3%가 노동조합에 가입 가능했다.

노동조합 가입이 가능한 임금노동자 중 노동조합에 실제 가입한 경우는 62.1%였다. 전년 대비 1.0%포인트 상승했다.

노동조합 가입이 가능한 정규직 중 실제 가입한 경우는 63.2%였고 비정규직 중 가입한 경우는 53.8%였다.