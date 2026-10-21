포항시, K-콘텐츠로 시민과 마이스 잇는다…K-POP·전문가 강연 마련

전석 무료, 11월 2일 오후 8시부터 900명 선착순 사전등록

경북 포항시가 오는 11월 28일 포항문화예술회관 대공연장에서 시민 참여형 문화 행사 ‘MICE TO MEET YOU’를 개최한다.

‘K-콘텐츠로 시민과 마이스를 잇다’를 주제로 열리는 이번 행사는 공연과 전문가 강연을 통해 MICE 산업에 대한 시민들의 이해를 높이고, 포항의 산업·관광·문화 자원을 활용한 도시 발전 가능성을 살펴보기 위해 마련됐다.

프로그램은 K-POP 공연과 전문가 토크·강연으로 구성된다.

김지윤 박사는 포항국제전시컨벤션센터(POEX) 개관 이후 예상되는 도시 변화와 글로벌 MICE 도시로 도약하기 위한 과제를 다룬다.

역사 스토리텔러 썬킴은 포항의 역사·문화 자산을 바탕으로 차별화된 콘텐츠 발굴 방향을 소개한다.

공연에는 밴드 데이브레이크와 가수 린, 펑크록 밴드 크라잉넛이 출연해 라이브 무대를 선보일 예정이다.

포항시는 학계와 산업계, 문화예술 분야 전문가를 MICE 앰버서더로 추가 위촉해 국내외 네트워크를 넓히고 국제회의와 학술대회 유치 기반을 강화할 계획이다.

행사는 전석 무료로 진행된다. 사전등록은 11월 2일 오후 8시부터 공식 홈페이지와 홍보 포스터의 QR코드를 통해 선착순 900명을 대상으로 진행한다.

이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “시민들이 MICE 산업을 친근하게 이해하고, 지역 자원과 K-콘텐츠를 연계해 포항만의 차별화된 MICE 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.