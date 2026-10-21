영진전문대 국방군사계열, 육군 제50사단서 현장 체험학습

영진전문대학교 국방군사계열 재학생들이 육군 부대 현장 체험을 통해 군의 임무와 역할을 이해하고 미래 군 간부로서의 역량을 키웠다.
영진전문대학교(총장 최재영)는 국방군사계열 재학생들이 21일 육군 제50보병사단에서 열린 ‘가을맞이 사단 부대개방행사’에 참가해 부대 견학과 현장 체험학습을 진행했다.
이번 행사는 군 간부를 희망하는 학생들에게 실제 병영환경을 경험할 기회를 제공하고, 대학에서 배운 군사 관련 이론을 현장과 연계해 이해할 수 있도록 마련됐다.
이날 학생들은 제50보병사단 대연병장 일원에서 진행된 프로그램에 참여해 군의 임무와 역할을 살펴보고 첨단 군사장비 체험 및 실제 군부대의 운영 환경을 접하며 군 간부에게 요구되는 전문성과 책임감의 중요성을 되새겼다.
아울러 학생들은 이번 체험을 통해 변화하는 국방환경과 군의 역할에 대한 이해를 넓히고, 향후 진로 목표를 구체화하는 시간을 가졌으며, 특히 이론 중심의 교육에서 나아가 군 현장을 직접 경험함으로써 실무에 대한 이해와 현장 적응력을 높였다는 점에서 의미를 더했다.
김수현 학생대표(1)는 “대학에서 배운 내용을 군 현장에서 직접 보고 체험할 수 있어 매우 뜻깊었다”며, “이번 체험을 통해 군에 대한 이해가 더욱 깊어졌고, 앞으로 전문성과 책임감을 갖춘 군 간부가 되겠다는 목표도 더욱 확고해졌다”고 말했다.
김기병 국방군사계열부장(교수)은 “군 간부 양성에 있어 현장 중심 교육은 매우 중요한 과정”이라며 “학생들이 실제 병영환경과 첨단 군사장비를 체험하며 군의 역할과 임무를 이해하고, 미래 군 간부로서 갖춰야 할 책임감과 사명감을 키울 수 있도록 현장과 연계한 교육을 지속적으로 강화하겠다”고 밝혔다.
한편 영진전문대학교 국방군사계열은 육군·해군·공군 및 해병대 간부 양성을 목표로 주문식 교육과 현장실습, 군부대 협력 프로그램 등을 운영하고 있다. 대학은 앞으로 국내외 현장교육과 글로벌 연수 프로그램을 확대해 국방 분야 전문인재 양성에 힘쓸 계획이다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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