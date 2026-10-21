영천공설시장, 별별 야시장 열어

경북 영천시는 영천공설시장 문화관광형시장 육성사업단 주관으로 이달 21일부터 다음 달 21일까지 영천공설시장 1층 중앙통로 일원에서 ‘별별 야시장 in 2026’을 운영한다고 밝혔다.

영천시는 이번 행사를 통해 시민과 방문객에게 다양한 즐길 거리를 제공하고, 영천공설시장 방문을 늘려 지역 상권에 활력을 더할 것으로 기대하고 있다.

‘별빛 먹자거리’는 행사 기간 매주 수요일부터 일요일까지 낮 12시부터 오후 8시까지 운영되며, 먹거리 판매 매대 7개소에서 다양한 메뉴를 선보일 예정이다.

오는 22일부터 23일까지는 ‘별빛 한마당축제’가 열린다.

이틀간 오후 6시 30분부터 10시까지 야맥장터와 플리마켓을 운영하며, 먹자거리 7개 팀과 플리마켓 6개 팀이 참여한다. 지역동아리 공연과 청년 버스킹, 초청공연을 비롯해 외국인 한국어 말하기 퀴즈, 100냥 경매, 즉석 게임 노래방 등 부대행사도 진행된다.

김병삼 영천시장은 “별별 야시장이 시민과 방문객이 함께 즐기며 영천공설시장의 매력을 새롭게 발견하는 자리가 되길 바란다”라고 시민과 관광객의 많은 참여를 권유했다.