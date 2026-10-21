경주시, 외국인 계절근로자 대거 유치로 농촌 인력난 해소 나서

경북 경주시가 농촌 고령화에 따른 일손 부족을 해소하기 위해 외국인 계절근로자 유치를 확대하고 안정적인 농업 인력 공급에 나서고 있다.

경주시는 올해 외국인 계절근로자 663명을 유치해 지역 농가 335곳에 배치할 계획이라고 21일 밝혔다.

이는 2023년 205명보다 458명 증가한 규모로, 3년 만에 약 3.2배 늘어난 수치다.

연도별 유치 실적은 △2023년 205명(112농가) △2024년 492명(233농가) △2025년 697명(339농가)이다.

외국인 계절근로자 제도는 농번기 일손 부족을 겪는 농가에 일정 기간 외국인 근로자를 배치하는 사업이다.

경주시는 캄보디아 출신 결혼이민자의 가족과 4촌 이내 친척을 초청하는 방식으로 계절근로자를 유치하고 있다.

올해 10월 기준 농가형 계절근로자 440명이 입국해 농가 229곳에 배치됐으며, 공공형 계절근로자도 30명 규모로 운영하고 있다.

경주시는 계절근로자의 안정적인 정착과 농가의 고용 부담 완화를 위해 올해 2억 8,000만 원을 투입해 다양한 지원사업을 추진하고 있다.

입국 전에는 근로기준법과 인권침해 예방 교육을 실시하고, 근로계약서 작성과 사증 발급, 산재보험 가입 등 행정절차를 지원한다.

입국 후에는 공항 인솔과 외국인등록, 마약검사, 통역 지원 등을 제공하고, 농가 현장점검을 통해 근로환경과 고용 실태를 관리하고 있다.

특히 계절근로자를 고용한 농가에는 근로자 1인당 6개월간 최대 27만 원의 산재보험료를 지원하고, 계절근로자에게는 근로용품도 제공하고 있다.

주낙영 경주시장은 “외국인 계절근로자 제도는 농촌의 고질적인 일손 부족을 해소하는 데 중요한 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 안정적인 인력 수급과 체계적인 근로환경 관리를 통해 농가의 부담을 줄이고 농업 생산성을 높여 나가겠다”고 말했다.