“생활 곳곳의 재난 위험요인 해소” 군산시, 재난 안전 분야 특교세 지원 건의

전북자치도 군산시가 시민들 생활 곳곳의 재난 위험요인을 사전에 해소하고 안전한 도시를 만들기 위해 적극 행정을 펼치고 있다.

이와 관련 김재준 군산시장은 21일 정부세종청사 행정안전부를 방문해 김용균 자연재난실장과 박형배 안전예방정책실장을 차례로 만나 재난 안전 분야 4개 사업에 대한 특별교부세 46억 원 지원을 요청했다.

먼저 김 시장은 경포천은 하상에 쌓인 퇴적토로 물 흐름이 원활하지 않아 장마철 수위 상승과 주변 지역 침수가 우려되는 만큼 통수 능력을 미리 확보해야 하는 경포천 하도 정비 사업의 시급성을 설명했다.

▲김재준 시장 행안부 방문 재난 분야 특교세 지원 건의ⓒ군산시

이어 최근 안전 등급이 C등급으로 내려간 육교 시설인 시내와 산업단지를 잇는 길목으로 화물차 통행이 많은 신관 육교와 군산대학교와 은파호수공원 사이에서 학생과 주민, 공원 이용객이 매일 건너는 미성 육교 보수 사업 지원을 건의했다.

또한 2000년 설치 이후 노후화된 군산2국가산단 배수펌프 시설 개선사업의 필요성도 강조했다.

해당 시업은 해안에 위치한 산업단지 특성상 해수면이 높아지면 자연배수가 어려워 펌프에 의한 강제 배수가 필수적이라 집중호우 시 입주기업과 근로자의 피해를 막기 위해서는 설비 교체가 시급하다고 덧붙였다.

김재준 군산시장은 “하천 준설과 노후 육교 보수, 배수시설 개선은 시민의 안전과 직결되는 사업으로 미룰 수 없는 과제”라며 “사고가 난 뒤 복구하는 것보다 미리 고치고 대비하는 것이 시민을 지키는 가장 확실한 길인 만큼 필요한 재원이 반영될 수 있도록 정부와 끝까지 협의하겠다”고 밝혔다.