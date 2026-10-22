사천 '2026 사천에어쇼' 개막...22일부터 25일까지

우주항공과 방위산업의 현재와 미래를 한자리에서 만나는 '2026 사천에어쇼'가 22일 개막했다.

대한민국 공군·경상남도·사천시·한국항공우주산업㈜이 공동 주최하는 이번 행사는 22일부터 25일까지 나흘간 사천비행장과 사천시 일원에서 열린다.

박동식 사천시장은 "올해는 우주항공방위산업전을 통합 개최해 에어쇼의 볼거리를 넓히고 산업 교류와 수출 상담 기능도 강화했다"며 "개막일에는 개막식과 축하비행을 시작으로 공군 특수비행팀 블랙이글스의 곡예비행이 펼쳐진다"고 밝혔다.

▲ 사천에어쇼의 블랙이글스 당당한 모습. ⓒ사천시

박 시장은 "행사 기간 KF-21과 T-50 등 국산 항공기의 시범비행과 무장 전시·호주 폴 베넷 에어쇼팀을 비롯한 초청팀의 비행도 관람객을 만난다"면서 "항공기와 무장·장비 지상전시·수송기 체험비행·시뮬레이션·AR·VR 체험 등 다양한 프로그램도 마련됐다"고 말했다.

박 시장은 또 "우주항공방위산업전에는 100여 개 국내외 기업이 참여해 전시와 기업 간 상담·컨퍼런스를 진행한다"며 "22일과 23일에는 수출상담회와 비즈니스 프로그램이 열리며 세계 각국 공군참모총장단과 해외 기업 바이어를 초청한 국제 교류 행사도 함께 진행된다"고 덧붙였다.

그러면서 "행사장에는 6050㎡ 규모 전시관 2동과 850㎡ 규모 수출상담회장이 조성됐다"고 했다.

박 시장은 "24일에는 '2026 대한민국 우주로버 챌린지'와 전국 로켓피치 경진대회·사천우주항공교육축전 등이 열린다"면서 "25일에는 우주항공 분야 인플루언서 '긱블' 초청 특강이 진행될 예정이다. 군악대·의장대 공연과 지역 문화행사도 행사장 곳곳에서 이어진다"고 밝혔다.

박동식 시장은 "이번 사천에어쇼가 단순한 볼거리를 넘어 대한민국 우주항공·방위산업의 글로벌 비즈니스 장이 되도록 준비했다"고 하면서 "우주항공 복합도시의 조기 실현과 지역경제 활성화에 힘을 보태는 행사가 되도록 하겠다"고 강조했다.