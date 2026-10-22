강석주 통영시장, 정점식 국회의원 만난 까닭은?

"한산대첩교는 통영의 교통 접근성을 개선하고 관광산업과 지역경제에 활력을 불어넣을 핵심 국책사업입니다."

강석주 통영시장은 20일 국회 정점식 국회의원과 만난 자리에서 이같이 피력했다.

강 시장은 "한산대첩교는 통영 도남동과 한산면을 연결하는 국도 5호선 해상교량 건설사업으로 연장 2.7km, 총 사업비 3396억 원 규모이다"고 밝혔다.

▲강석주 통영시장(오른쪽)이 정점식 국회의원 만나 한산대첩교 조기 추진 등 지역 현안에 대해 협의하고 있는 모습. ⓒ통영시

강 시장은 또 "한산대첩교는 2026년 8월 일괄 예비타당성조사를 통과했다"며 "연말 제6차 국도·국지도 건설계획 고시를 앞두고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "한산대첩교의 조속한 추진을 위한 대응 방안과 국회 예산심의 과정에서의 기본·실시설계비 반영·사업 우선순위 상향 등을 중점적으로 협의했다"고 의미를 부여했다.

강석주 시장은 "한산대첩교 사업의 조기 추진을 위해 2027년 기본 과 실시설계비의 정부예산 반영을 적극 건의했다"고 하면서 "정부·여당·국회·관계 기관과 긴밀히 협의해 나갈 계획이다"고 강조했다.