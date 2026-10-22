대구 남구, 가정위탁·아동학대 예방 합동 캠페인 펼쳐

▲대구남구가 지난 21일 오전 영대병원 지하철역에서 조재구 남구청장을 비롯해, 대구가정위탁지원센터, 대구남부경찰서, 대구남부아동보호전문기관과 함께 ‘가정위탁 및 아동학대 예방 합동 홍보캠페인’을 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구남구

대구 남구가 가정위탁에 대한 주민 인식을 높이고 아동학대 예방 문화 확산에 앞장서고 있다.

남구는 지난 21일 오전 영대병원 지하철역에서 조재구 남구청장을 비롯해, 대구가정위탁지원센터, 대구남부경찰서, 대구남부아동보호전문기관과 함께 ‘가정위탁 및 아동학대 예방 합동 홍보캠페인’을 진행했다.

이번 캠페인은 ‘한 아이에게는 행복한 가정을, 모든 아동에게는 안전을’을 구호로 위탁부모를 모집하고 아동학대 예방에 대한 지역사회의 관심을 높이기 위해 마련됐다.

참여자들은 출근길 시민들에게 가정위탁 제도와 위탁부모 모집을 안내하고 홍보물품 배부와 함께, 아동학대 신고 전화번호인 112와 신고 요령도 알리며 아동 보호를 위한 주민들의 적극적인 관심과 참여를 당부했으며, 특히 경찰의 날을 맞아 대구남부경찰서도 캠페인에 동참해 아동 보호를 위한 민관 협력의 의미를 더했다.

가정위탁은 부모의 질병이나 사망, 학대 등으로 원가정에서 보호받기 어려운 아동을 일정 기간 위탁가정에서 보호하고 양육하는 제도다. 위탁부모 참여를 희망하는 주민은 대구가정위탁지원센터로 문의하면 된다.

아동학대 예방 홍보에서는 ‘아이 앞에서의 부부싸움, 정서적 아동학대가 될 수 있습니다’라는 메시지를 강조하면서, 가정에서 무심코 하는 말과 행동도 아동에게 정서적 상처를 줄 수 있다는 점을 알리고, 아동이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 가정과 지역사회의 세심한 관심이 필요하다는 점을 전달했다.

조재구 남구청장은 “아이에게 가장 좋은 보호는 따뜻하고 안전한 가정”이라며 “많은 주민이 위탁부모로 함께해 주시고, 아이 앞에서의 다툼도 아이에게는 상처가 될 수 있다는 점을 기억해 주시길 바란다”며, “아동학대가 의심되면 주저하지 말고 112에 신고해 달라”고 당부했다.

한편 대구남구는 앞으로도 관계기관과 협력해 가정위탁 제도에 대한 인식을 높이고 아동학대 예방을 위한 홍보와 아동 보호 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.