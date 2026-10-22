수협 군납 수산물, 5년 연속 이물질 발견…장병 먹거리 관리 도마

올해는 소비기한 지난 민물장어까지 확인…반복되는 위생 문제에 관리 강화 요구

이상휘 의원, “장병 먹거리 안전은 기본적인 예우…품질관리 강화하고 개선 조치 이행 점검해야”

군 장병에게 공급되는 수협 군납 수산물에서 이물질 혼입과 소비기한 관리 문제가 잇따라 발생한 것으로 나타났다.

국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 이상휘 국민의힘 의원(포항남·울릉)이 수협중앙회에서 제출받은 자료에 따르면, 지난 2021년부터 2025년까지 5년 연속 군납 수산물에서 이물 혼입 사례가 확인됐다.

올해 8월까지는 소비기한이 지난 민물장어가 군납 물량에 포함된 사례도 드러났다.

연도별로는 2021년 수협중앙회 급식사업부의 낙지젓에서 끈이 발견됐다.

2022년 대천서부수협 키조개에서는 스티로폼이, 2023년 완도금일수협 바지락살에서는 머리카락이 나왔다.

2024년 고흥군수협 마른실미역에서는 고무가, 2025년 수협중앙회 호남권 소비지분산물류센터의 주꾸미에서는 그물망 끈이 확인됐다.

이 가운데 2021년 낙지젓과 2025년 주꾸미 사례에는 각각 1차 시정명령이 내려졌다.

▲최근 5년간(2021년~2026년 8월) 이물질 혼입 및 위생 관련 처분 내역.ⓒ이상휘 의원실 제공

올해는 수협중앙회 급식사업부가 납품한 민물장어에서 소비기한 경과품이 확인되면서 품질·위생 관리의 실효성에 대한 우려가 커지고 있다.

이상휘 의원은 “장병에게 안전한 식사를 제공하는 것은 국가의 기본적인 책무라며, 수협의 품질관리 강화와 개선 조치 이행 여부에 대한 철저한 점검이 이뤄져야 한다”고 지적했다.