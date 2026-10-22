포항사랑상품권 344억 원 추가 발행…10% 할인판매

해병대문화축제·국제불빛축제 연계해 지역 상권 소비 촉진

경북 포항시가 민생경제 회복과 지역 소비 활성화를 위해 11월 2일부터 포항사랑상품권 카드·모바일형 344억 원을 10% 할인 판매한다.

이번 발행 규모는 전월보다 154억 원 늘어난 것으로, 올해 총 발행액은 3,064억 원에 이른다.

개인별 월 구매한도는 40만 원, 보유한도는 50만 원이며 지류형 상품권은 발행하지 않는다.

충전은 11월 2일 오전 9시부터 모바일 앱 ‘iM샵’에서 가능하며, iM뱅크와 농·수협, 새마을금고, 신협 등 판매대행 금융기관에서도 할 수 있다.

포항시는 해병대문화축제와 포항국제불빛축제 등 지역 대표 축제와 연계해 방문객과 시민의 소비를 지역 상권으로 유도할 계획이다.

특히 착한가격업소 이용 시 결제금액의 5%를 추가 캐시백으로 지급하는 혜택도 연말까지 연장해 최대 15%의 할인 효과를 제공한다.

포항사랑카드는 지역 내 가맹점뿐 아니라 타보소택시, 먹깨비 배달앱, 포항마켓 등에서도 사용할 수 있다.

가맹점과 판매대행 금융기관 현황은 포항시청 포항사랑상품권 홈페이지와 iM샵 앱에서 확인할 수 있다.

박용선 포항시장은 “포항사랑상품권이 지역 축제와 연계해 골목상권에 활력을 불어넣고, 착한가격업소 이용 확대로 시민 부담 완화와 소상공인 매출 증대에 도움이 되길 기대한다”고 말했다.