與 "장동혁 '욕설 녹취' 충격 그 자체, 정치 이전에 사람부터 돼라"

장동혁 국민의힘 대표의 '욕설 녹취록'이 공개된 것과 관련해 더불어민주당이 장 대표를 향해 "한국 정치에서 퇴출돼야 한다"고 비판했다.

박성준 민주당 수석대변인은 22일 논평을 내고 "장동혁의 정치를 한마디로 정의하면 '야만의 정치'"라며 "어제 공개된 장동혁의 욕설 녹취는 충격 그 자체"라고 비판했다.

박 대변인은 "이재명 대통령을 향해 비속어를 내뱉는가 하면, 언론사를 하나하나 거론하며 욕설을 퍼부었다. 탄핵을 찬성한 국민의힘 국회의원들을 욕설로 지칭하는 듯한 장면도 있었다"며 "더 심각한 것은 정치적 이득을 위해 내란 수괴 윤석열을 옹호하고, 본인 스스로를 '극우 베스트'로 자처했다는 것"이라고 지적했다.

박 대변인은 "'우리가 탄핵을 막아냈으면...', 장동혁의 입에서 나온 말이다. 장동혁은 윤석열을 '우리 대통령'이라 부르며, 국민의힘이 배출한 내란 수괴의 대통령직 파면을 반성하긴커녕 감싸안았다"고 했다.

박 대변인은 "장동혁은 '부정선거 음모론'과 '올공 정신'에 편승해 대표직을 지켜왔다"며 "그러나 이번 녹취에서는 '부정은 별로 좋아하지 않아', '부자는 다 싫어해'라고 말하며, 본인도 부정선거론을 믿지 않는 모습을 보였다. 장동혁은 본인도 믿지 않는 부정선거 음모론을 정치 선전의 도구로 쓴 거냐? 국민도, 지지자도 모두 속인 거냐?"고 비난했다.

박 대변인은 "연이은 욕설과 막말, 망언 논란에도 장동혁은 사과조차 하지 않는다. 도리어 국민의힘 측은 술자리에서 나온 격한 표현일 뿐이라며, 녹취의 취득·유포 경위를 확인해 형사 고소하겠다고 엄포를 놓았다"며 "윤석열의 야만을 그대로 닮았다. 윤석열은 야당을 '반국가세력'으로 몰아 척결 대상으로 삼더니, 끝내 내란까지 저질렀다. '극우 베스트' 장동혁이 지금 그 길을 걷고 있다"고 비난했다.

박 대변인은 "장동혁은 정치 이전에 사람부터 되어야 한다. 법적 조치 운운하며 입틀막 하지 말고, 본인 입부터 돌아봐야 한다"며 "국민에 대한 사죄는 바라지도 않는다. 사죄할 인성도 되지 않기 때문이다. 장동혁은 한국 정치에서 완전히 퇴출되어야 한다"고 비판했다.