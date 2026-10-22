남원시·서부지방산림청, 국립산림치유원 유치·청사 이전 협약

전북자치도 남원시와 서부지방산림청이 국립지리산산림치유원 유치와 서부지방산림청 청사 이전을 위해 협력하기로 했다.

남원시는 21일 시청 시장실에서 서부지방산림청과 '국립지리산산림치유원 유치 및 서부지방산림청 청사 이전'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

▲ⓒ남원시

양 기관은 협약을 통해 총사업비 1,000억원 규모의 국립지리산산림치유원 유치와 서부지방산림청 청사의 남원 이전을 공동 추진하기로 했다.

또 사업 추진을 위한 부지 확보를 위해 시유림과 국유림을 맞교환하는 방안을 추진할 계획이다.

국립지리산산림치유원은 지리산권 산림자원을 활용한 산림복지시설로 조성될 예정이며, 서부지방산림청 청사는 KTX 남원역 인근 신정동 일원으로 신축 이전하는 방안이 검토되고 있다.

남원시는 시·국유림 맞교환을 통해 사업부지 확보 문제를 해소함에 따라 사업 추진에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 청사가 KTX 남원역 인근으로 이전할 경우 접근성 개선 효과도 예상된다고 설명했다.

남원시 관계자는 "국립지리산산림치유원 유치와 서부지방산림청 청사 이전이 원활히 추진될 수 있도록 관련 행정절차 지원과 국비 확보에 노력하겠다"고 말했다.